L’ExpoBages es posa al dia amb l’espai dedicat a la innovació i noves tecnologies

Impossible guanyar el robot al joc del tres en ratlla. L’aparell va fer infinitat de partides durant tot l’ExpoBages a la gran carpa instal·lada a la plaça de Sant Domènec, un espai dedicat al sector tecnològic. Es va batejar amb el nom de TecnoB@ges, i va ser un primer pas per posar al dia la fira de Manresa. És a dir, incloure el món de la innovació i les noves tecnologies que es desenvolupen al territori en el guió. Perquè és futur.

La quarantena edició de l’ExpoBages es va cloure ahir. I, com ja va passar dissabte, la calor va ser la convidada d’excepció. Es va repetir l’escena del dia anterior. Molta gent, o fins i tot més, va passejar per l’eix central de la fira, de la Plana de l’Om a la plaça d’Onze de Setembre passant per tot el Passeig. Tret de les hores centrals del sol. També com dissabte, a primera hora de la tarda tot es va buidar i els carrers es van tornar a omplir a partir de les sis.

La carpa TecnoB@ges

La carpa TecnoB@ges oferia la possibilitat, no tan sols de resguardar-se de la calor –hi havia aire condicionat–, sinó també de posar-se al dia de la potencialitat del sector tecnològic. Des de dijous s’hi van fer jornades professionals de caràcter divulgatiu, i també activitats lúdiques.

D’aquestes, les que més requesta van tenir va ser l’esmentat robot del joc de tres en ratlla de l’institut Lacetània i el Centre de Formació Pràctica. També un simulador de realitat virtual per apagar focs i un altre simulador de conducció.

Ningú va guanyar el robot del tres en ratlla durant els dies de la fira. «És un robot col·laboratiu guiat per un controlador» amb una càmera de visió artificial en un els seus extrems, explicaven Pau Higen i Pol Domènec, alumnes del cicle d’automatització i robòtica industrial del Lacetània. Forma part del projecte final del grau. La gent el volia guanyar, per això repetia les partides. Però, tot i això, sempre s’enduien un premi de mans del mateix robot: una piruleta. Després, ell mateix recollia les fitxes del taulell.

Un simulador de conducció era una altra de les propostes de la carpa. En aquest cas, del Col·legi d’Enginyers Tècnics. La idea era ensenyar el conductor a actuar davant algun obstacle o un imprevist, segons el gerent del Col·legi, Josep Maria Macià.

Més enllà, un simulador de realitat virtual convidava la gent a apagar un foc. Igual que el de conduir, les possibilitats per programar situacions diferents són infinites, i en aquest cas, en lloc d’un volant entre mans, qui hi va participar havia de dur un extintor. «Qui ha entrat aquí és un perfil de gent que ja té interès en l’àmbit de les noves tecnologies», segons Carles Pons, de Som prevenció.

Durant els dies que TecnoB@ges ha estat en marxa hi ha hagut activitats i demostracions com el projecte d’Althaia i la Joviat de menjar en 3D per a persones amb problemes per empassar sòlids. Just al costat de la carpa hi havia un tast del LAB 0_6 de la FUB perquè els més menuts comencessin a experimentar tot jugant. No cal dir que va ser dels espais més visitats no tan sols de TecnoB@ges, sinó de tot l’ExpoBages d’enguany.