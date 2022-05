El sector de l’automoció ha tingut un pes important a l’ExpoBages. Sempre ha estat un dels principals al·licients de la fira i aquest any ha repetit. Ara, però, l’aspiració no és fer vendes directes durant els dos dies del certamen, sinó fer contactes. Els grups d’automoció esperen que els pròxims dies l’efecte fira es tradueixi en un repunt de vendes, ja a les empreses concessionàries.

Enguany hi havia una estesa de cotxes que anaven des de la prolongació del carrer Guimerà fins a pràcticament la plaça de l’Onze de Setembre. Ocupaven una de les calçades laterals del Pere III. En total hi havia exposats uns 160 vehicles, una xifra similar a la de l’últim any de l’ExpoBages, segons la responsable del grup d’automoció de Manresa i el Bages, Maria Masana.

Estímul afegit

En aquesta ocasió amb una estímul afegit: no s’havien pogut presentar en públic les darreres novetats de les grans marques, ni tampoc s’havien pogut exhibir els darrers models híbrids o elèctrics. Masana recordava que a l’última edició de la fira, la del 2019, hi havia una petita mostra de cotxes elèctrics i híbrids al pati del Casino. Ara ja formen part de l’exposició normal.

Segons Masana, «ja fa temps que cada cop costa més fer vendes directes a la fira. No és fàcil malgrat les promocions. Però sí que es fan contactes i comptem que es noti els pròxims dies».

Qui tenia la intenció de comprar-se un cotxe va tenir durant tot el cap de setmana una estesa de vehicles de tots colors, marques, models, mides i preus per triar i remenar. De fet, és el que va fer ahir el Miquel, un veí de Manresa assegut dins un dels models pel qual s’havia interessat mentre el comercial feia números. «He vingut a comprar un cotxe», va comentar.

El responsable d’Auser Renault, Joan Palà, es mostrava satisfet, ahir, de com havia anat la fira. «La gent tenia ganes de sortir, el nostre sector tenia moltes novetats per ensenyar i el consumidor ens està ajudant i s’està atrevint a comprar», va remarcar. Va assegurar que els menors de 50 anys «ja venen molt informats», sobretot del que està relacionat amb cotxes híbrids o elèctrics.

Gent ja ensenyada

«La gent més jove ja ve ensenyada, però continua volent tocar el cotxe i sentir l’olor de nou», va explicar Francesc Font, d’Ondiauto. «Algun cotxe hem venut, però pocs. De contactes, sí que n’hem fet». Segons la seva opinió, el sector està una mica parat pels problemes de subministrament que arrosseguen les empreses d’automoció i d’altres sectors, i a més a més la «gent és conservadora», davant les última notícies com la guerra d’Ucraïna i l’increment del preu de les energies.

Per la seva part, Jordi Solanes, de Stern Motor, comentava que «nosaltres sempre venim per fer-nos veure, mostrar les novetats i els nostres productes», mentre que Carles Peretó, de Sarauto, també reflexionava que bàsicament es fan contactes per a futures vendes.

Temps de lliurament

Algunes de les firmes expositores de cotxes tenien rètols on es podia llegir que garantien un lliurament immediat del vehicle, en 30 dies com a màxim. És un dels temes que els consumidors més demanaven als concessionaris. En alguns casos, el termini de lliurament es pot allargar fins a un any, segons la marca i el model. Segons l’opinió de Joan Palà, a part de les necessitats de cadascú, un vehicle també es compra pel component emocional, i si el lliurament s’endarrereix, afecta.

Qui es va interessar per un cotxe a l’ExpoBages va demanar bàsicament per models SUV o bé per furgonetes familiars.