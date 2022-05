Vaga d'educació: Una cinquantena de professors tallen la carretera de Vic a Manresa

Mestres i professors tornen a sortir als carrers en el marc de la vaga d'educació. Poc abans de les nou del matí, a Manresa una cinquantena de professionals del sector s'han concentrat davant els Serveis Territorials del Departament d'Educació de la ciutat, a la carretera de Vic, per la qual cosa la circulació està temporalment tallada. El professorat protesta contra les "imposicions" que la Generalitat ha posat sobre la comunitat educativa. La intenció dels concentrats és romandre davant la delegació fins aproximadament les 10 del matí, quan marxaran cap a Barcelona per participar en la manifestació general que hi ha prevista per a aquest migdia.

El sindicat USTEC-STEs (IAC) augurava que probablement la d'aquest dimecres la vaga, que és convocada per a tot el dia, tingui menys seguiment que les anteriors del mes de març, ja que el professorat es troba immers en el final de curs. Tanmateix, la portaveu, Iolanda Segura, advertia que la indignació "és la mateixa".

En aquest sentit, Ester Plans, membre del sindicat USTEC, lamentava davant la delegació d'Ensenyament a Manresa els «nuls» avenços que consideren que hi ha hagut en les negociacions amb el conseller per mirar de reconduir el conflicte i augurava un inici el proper curs «amb mobilitzacions», perquè no albiren horitzons immediats d’apropament. De fet, Plans assegurava que la recta final del curs, quan ja es va treballant per al següent, «ratifica les pitjors previsions, ja que veiem com no es renova per exemple personal de suport que hi havia per gestionar la pandèmia, però que suposava una gran ajuda; com ni de bon tros no es veu que es pugui començar el proper curs amb les plantilles tancades, fet ja malauradament habitual; o com es vol afrontar l’inici amb horari intensiu, però amb molta precarietat per cobrir les extraescolars de la tarda».

Després de la vaga d'aquest dimecres, hi ha convocades una aturada de 8 a 10 h el 2 de juny i una última jornada de vaga el 9 de juny, en què també està cridat el personal laboral.