El rosari de víctimes s’atura a Sant Andreu però no a Althaia

De la covid-19 no se’n pot girar full encara perquè el darrer recompte de víctimes ha posat de manifest que la setmana passada van perdre la vida a causa de l’epidèmia dues persones a la Fundació Althaia. Una altra situació és la que es dona a Sant Andreu que porta set setmanes sense que ningú perdi la vida pel virus. Així que el rosari de víctimes s’ha aturat a Sant Andreu, però encara no a Althaia.

Amb aquestes morts, la xifra acumulada de defuncions a Althaia arriba a 430, que sumades a les 176 que hi ha hagut a l’Hospital Sant Andreu donen una xifra total de 606.

Sant Andreu i Althaia no passen dues setmanes sense morts fa set mesos i mig. El darrer període de quinze dies sense víctimes mortals va ser el que van reflexar els recomptes setmanals del 26 octubre i del 2 novembre.

Hi va haver morts setmanals de forma continuada del 9 de novembre de l’any passat al 17 de maig, durant més de sis mesos coincidents amb la sisena onada de l’epidèmia. de les cinc setmanes posteriors, la primera, el 24 de maig, no hi va haver morts, les dues següents sí, la del 14 de juny va tornar a no haver-hi víctimes mortals i la darrera sí que n’hi ha hagut.

Així que en aquesta fase de l’epidèmia hi ha una certa alternància pel que fa a l’afectació mortal de la covid-19.

Els ingressats hores d’ara són 33, dels quals 24 a Althaia i 9 a Sant Andreu. Són sis hospitalitzats més dels que hi havia la setmana passada i ahir no n’hi havia cap amb necessitat de cures intensives.

Degoteig de víctimes

Aquesta situació d’un nombre significatiu d’hospitalitzats, però que no té res a veure amb els moments de més afectació als centres assistencials, i de degoteig de víctimes mortals caracteritzen la fase actual de l’epidèmia, que permet als hospitals desenvolupar la seva tasca mantenint també els ulls posats en la pandèmia.

Cal tenir present, però, que el grup investigador BIOCOMSC de la UPC ha alertat que a nivell de Catalunya hi ha un creixement molt fort de casos que ja es nota als ambulatoris, amb un augment del 30% setmanal, i a molts hospitals.

Afirma que els casos de persones de més de 60 anys creixen amb molta força.

A més hi ha una lleugera tendència a l’alça a les unitats de cures intensives que es considera associada a l’augment de transmissió en edats d’entre 50 i 80 anys. El BIOCOMSC no descarta mantenir aquesta tendència de pujada, però creu que serà en valors molt més baixos que en altres onades. Caldrà veure quina afectació local té.