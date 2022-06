Quins edificis van a terra per la construcció de la futura seu del Govern a Manresa?

Les obres d'enderroc d'edificis per començar a fer lloc per a la futura delegació de la Generalitat a Manresa a l’entorn dels antics jutjats començaran de forma imminent, tal com ja va avançar ahir aquest diari. Seran uns treballs que duraran uns quatre mesos i que afectaran als blocs número 6, 10 i 12 del carrer de Galceran Andreu, entre ells l’antiga seu de la Creu Roja, i que algun d'ells també dona al carrer de Codinella.

Per la situació i l’estat dels edificis que han d’anar a terra, és una obra complexa. L’enderroc es farà manualment i serà lent perquè és un «lloc sensible i històric que en funció del que es trobi pot alterar el projecte perquè és un projecte viu», van assegurar ahir el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López; el cap del servei d’Urbanisme, Ricard Torras; i la cap del servei de Mobilitat, Queralt Torras, en una trobada amb els veïns.

La Generalitat, que és qui paga el projecte pressupostat en 12,5 milions d’euros, ja ha licitat l’enderroc. Ara s’està negociant amb l’empresa com fer-ho perquè les obres causin les menors molèsties possibles tenint en compte que són treballs que s’han de fer en ple Centre Històric i en una zona on els accessos són precaris, amb carrers estrets i on hi ha poques alternatives per generar circuits de circulació alternatius.

L'enderroc serà la primera fase d'una tanda d’obres que es dividirà en fases etapes. Posteriorment s’hi faran excavacions arqueològiques «fins arribar al llit de pedra» per si hi ha vestigis que s’hagin de tenir en compte. Dos mesos més. I finalment s’intervindrà a l’antic edifici dels jutjats.

Es començarà per l’enderroc dels edificis que donen als carrers Galceran Andreu

D’aquesta primera tongada de treballs i del que pugui sorgir durant l’enderroc, les excavacions i l’estudi definitiu de l’edifici barroc dels antics jutjats, en sortirà el projecte definitiu de la futura delegació del Govern, que s’hauria de començar a construir entre el març i l’abril de l’any vinent.

A la sessió informativa d'aquest dilluns es va detallar que, mentre durin els enderrocs, no es podrà circular pel carrer Galceran Andreu, i que els camions de l’obres entraran i sortiran pel Santa Llúcia i el Codinella. Es traurà tot el mobiliari urbà de la plaça Immaculada per facilitar les maniobres i es garantiran tots els itineraris per als vianants.