La sortida de l’orde de Sant Joan de Déu d'Althaia, amb el teló de fons d’avortaments i d’eutanàsies

La sortida de l’orde de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia i de l’hospital que porta el seu nom a Manresa s’ha produït amb el teló de fons de la realització d’avortaments i d’eutanàsies, que entraven en conflicte amb les seves creences religioses.

Primer es va dur a terme físicament amb la marxa, el setembre passat, dels dos germans de l’orde que quedaven i, ara, amb la seva sortida del patronat.

Ara fa un any, la Fundació Althaia va fer públic que aplicaria la nova llei de regulació de l’eutanàsia d’acord amb la legalitat i el seu desplegament normatiu, i seguint el model del Departament de Salut que inclou, entre altres, la formació dels professionals i el protocol a seguir.

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, conjuntament amb altres de dedicades a l’assistència sanitària, van fer públic per les mateixes dates un posicionament clarament contrari a la promulgació d’una Llei d’eutanàsia.

Per a les institucions religioses «accelerar la mort, ja sigui per acció o per omissió de tractaments i cures degudes a qualsevol persona a la fi de la seva vida o en situació de greu discapacitat, ens sembla un dany irreparable que no estem disposats a infligir a ningú». Amb gran contundència defensaven que «facilitar una acció suïcida o una actuació homicida, encara que aquesta actuació sigui sol·licitada i acceptada pel propi interessat, és un error, perquè suposa un menyspreu per la dignitat humana, ja que suprimeix la persona a mans d’altres persones».

I si al setembre van marxar els dos germans que quedaven després de 89 anys de presència a l’hospital Sant Joan de Déu, a l’octubre el Servei Català de la Salut va anunciar que la Fundació Althaia facilitaria l’espai adequat per realitzar els avortaments, i que serà el CatSalut qui s’encarregarà de designar l’equip assistencial que durà a terme aquestes intervencions.

Segons Salut, això permetrà donar resposta al Bages a la petició d’interrupcions voluntàries d’embaràs quirúrgiques, posant a la dona al centre de l’atenció mèdica i oferint un servei acurat, de qualitat i pròxim.