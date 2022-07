El Banc de Sang i Teixits de Manresa comença la campanya d’estiu 2022. L’inici de les vacances i els viatges d’estiu fan preveure un descens de les donacions d’un 30% durant les properes setmanes, més que en els anys anteriors. Per altra banda, es calcula que entre juliol i agost caldran 40.000 donacions per donar resposta als tractaments dels malalts. És per això, que des del Banc de Sang s’ha posat en marxa una campanya d’estiu que fa una crida a tothom qui pugui donar sang perquè s’apropi al punt de donació abans d’anar de vacances

A Manresa, el Banc de Sang i Teixits està situat al passadís exterior abans d’entrar a consultes externes i obre els dilluns, dimecres i dijous, de les 9 del matí a les 8 del vespre. Cal demanar cita prèvia a donarsang.gencat.cat. Poden donar sang les persones que tinguin entre 18 i 70 anys i que pesin més de 50 quilos encara que hagin patit hepatitis abans dels 12 anys; encara que no estiguin en dejú; encara que tinguin el colesterol elevat, i encara que prenguin algun dels medicaments més freqüents. Les dones en poden donar sang un màxim de tres vegades l’any i els homes un màxim de quatre.