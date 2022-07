Manresa viu un juliol amb la mitjana de la màxima més alta dels darrers 28 anys

Des del 1990, segons dades de l’estació meteorològica a Manresa situada a la Casa de la Culla, a la capital del Bages només s’havien superat els 35 graus en un mes de juliol pel que fa a la mitjana de les temperatures màximes l’any 1994. En concret, es va arribar als 35,4 graus. En aquest mes de juliol, fins ahir, pràcticament s’ha igualat aquesta mitjana màxima, amb 35,2 graus. El motiu, a banda de les altes temperatures d’aquests dies, també ha estat la continuïtat de les jornades amb el mercuri disparat.

El juliol del 1994 és una data que encara ara recordem perquè hi va haver els grans incendis que a casa nostra van arribar a cremar 45.000 hectàrees. La mitjana de la temperatura màxima d’aquell mes es va situar en els 35,4 graus. D’ençà que hi ha un registre sistematitzat a l’estació de la Casa de la Culla pel que fa a la mitjana de les màximes, que es va començar a realitzar el 1990, és la més alta a la qual s’ha arribat fins ara. En aquest mes de juliol, fins ahir, la mitjana de la màxima ja és de 35,2 graus, que la situa en la més alta dels darrers 28 anys, en espera d’afegir-hi els set dies que resten per acabar el mes.

Entre els dies 12 i 19 d’aquest juliol, la màxima no va baixar dels 35 graus. La temperatura més alta es va assolir el dia 15, divendres, amb 39 graus. Després d’una petita treva, dimecres passat, amb una màxima que no va arribar als 35 graus, entre dijous i ahir altra vegada les màximes no van baixar dels 35 graus. Divendres i ahir el termòmetre va estar més a prop dels 38 que dels 36.

Segons el registre de l’estació de la Culla des del 1930, on cal dir que hi ha buits en alguns trams d’anys, als 39 graus de màxima que es van assolir el dimecres 15 també s’hi va arribar, un mes de juliol, els anys 1937, 1941, 1975 i 1984. Hi ha hagut anys en què s’ha arribat a màximes superiors, però. La més alta es va assolir el 1994, amb 42 graus i mig de temperatura; l’any dels incendis.

La previsió és que avui comencin a baixar les temperatures cap al nord i nord-est de Catalunya, mentre que a ponent i al terç sud continuarà la calor. Cap al dimecres ja seran més normals per a l’època de l’any, segons informació del Servei Meteorològic de Catalunya. A Manresa, l’estació a la Culla de l’Agència Estatal Meteorològica situa les màximes per als propers dies, fins dissabte, en els 34 graus, dimarts; 32, dimecres; 31, dijous, i 33, tant divendres com dissabte. Les mínimes es mouran entre els 18 i 20 graus.

Pel que fa a les pluges, aquest any 2022 a Manresa han caigut 151,8 mm de precipitació, mentre que la mitjana entre el gener i el juliol dels anys 1916 al 2021 va ser de 294,7 mm. Una dada que evidencia la cada cop més dramàtica situació de sequera que viu el país.

La capital del Bages no és l’única que ha notat els efectes de la darrera onada de calor. A Artés, un municipi on el mercuri sempre s’enfila de manera especial, el divendres 15 van arribar als 40 graus i mig i el dissabte 16, el diumenge 17 i el divendres 22 van superar els 39 graus de temperatura en el moment de més calor. Cardona també ha arribat o ha superat els 39 graus en tres ocasions des del dia 15. Sant Salvador va arribar als 40 graus el dia 15.