Un «eufòric» Pedro da Costa fa vibrar Manresa

L'ambient familiar i festiu de la plaça Sant Domènec va acompanyar un Pedro da Costa molt eufòric. Tot i que el concert va començar més de mitja hora tard, els assistents varen ser pacients, segons la Martina Plaza, manresana de 18 anys, "l'espera ha valgut". Sense dubte ha estat un dels plats més forts a la programació de l'edició d'enguany de la festa major. "No em pot fer més il·lusió estar aquí", la Laura és una egarenca d'11 anys que estiueja a Mura i va convidar a la Martina i la Laia, les seves amigues de classe, a veure el concert de Pedro Da Costa a Manresa.

El públic, majoritàriament familiar, va rebre amb una gran ovació al santfruitosenc quan a les 00:10h va encetar l'espectacle amb Uptown funk, de Bruno Mars. Va ser una entrada explosiva, amb quatre ballarins i tres coristes que es complementaven a la perfecció amb el cantant. Amb Dynamite i Les nits no moren mai Da Costa va aconseguir mantenir l'energia dels assistents al màxim nivell. Després, el cantant va confessar la seva il·lusió per ser el primer espectacle que feia a Manresa i va aprofitar l'embranzida de les cançons anteriors per convidar a tothom a ballar amb el tema de Shut up and dance, de Walk the Moon. Seguidament, va començar una performance amb la introducció de Contando lunares que va servir per enllaçar el ritme amb In the night, d'Oques grasses, que el públic va ballar i cantar a tot pulmó.

Da Costa havia anunciat un espectacle ple de sorpreses i no va decebre ningú. El cantant va venir acompanyat d'una formació molt sòlida. En Triquell va ser el primer convidat que va pujar a l'escenari per cantar amb el qui havia estat el seu company al concurs. Uns temes més tard, Mariona, la guanyadora d'Eufòria es va sumar a l'espectacle per cantar a dues veus Save your tears, una cançó que es va fer curta, però el públic va gaudir. Una altra de les sorpreses que havia preparat Pedro va ser l'aparició d'en Chung-Man, també d'Eufòria, va aconseguir emocionar els assistents amb Escriurem de Miki Núñez.

Després de fer veure que el concert havia acabat, Da Costa va oferir tres cançons més al públic que semblava que no n'havia tingut prou. En aquest bonus track, el públic es va emocionar amb País petit de Lluís Llach, per donar més intimitat a la interpretació d'aquest tema, Da Costa va seure a l'escenari, posant eufòriques totes les persones de les primeres files. El punt i final del concert va ser a la 1:45h amb la cançó Break free, que va servir per fer una sortida completament triomfal. L'espectacle de Sant Domènec va posar de manifest tota la feina feta per da Costa des del seu pas pel concurs de TV3, ja no queda res d'aquell noi que deia que no sabia ballar, ahir Manresa va gaudir d'un Pedro que es va fer seu l'escenari i va captivar tot el seu públic.

En Marc, un callussenc de 25 anys, va definir el concert de Da Costa com "un espectacle molt complet, perquè ha convidat a més gent del concurs i els ballarins ho han fet molt bé també". Molts dels assistents havien vist Da Costa i els seus companys de concurs al concert d'Eufòria que es va fer al Palau Sant Jordi, però totes les persones ahir presents van gaudir de l'inici de la carrera en solitari del santfruitosenc.