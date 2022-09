El nucli antic quintuplica l’analfabetisme de la ciutat

Aquesta és una de les dades de les quals deixa constància el document que ahir va ser presentat públicament.

La proposta inicial del Pla Integral de Revitalizació del Centre Històric (PIRCH) se sotmetrà a un procés de participació ciutadana que es va iniciar ahir amb la presentació del Pla en una sessió oberta a tota la ciutadania, a partir de les 7 de la tarda a la Sala Gòtica de Sant Andreu Salut (carrer del Remei de Dalt, 3). Avui, 20 de setembre, començaran les sessions temàtiques específiques sobre els sis eixos que integren el Pla, amb un debat que se centrarà en qüestions relacionades amb l’habitatge i les persones i que tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tarda al Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50-52).

El 26 de setembre, dilluns que ve, a la mateixa hora hi haurà la sessió participativa sobre mobilitat sostenible i espais Públics a Casa Caritat (carrer Verge de l’Alba 5-7), i el 29 de setembre, també a 2/4 de 7 de la tarda, es farà la sessió dedicada a promoció econòmica i els equipaments a l’edifici de Càrites i Creu Roja del carrer Joc de la Pilota, 6.

En cada una d’aquestes sessions, es convidarà persones i entitats que tenen una vinculació específica amb cada dels sis àmbits del PIRCH per debatre les prioritats des d’un punt de vista més qualitatiu i reflexionar sobre les propostes.

A banda, també s’han organitzat altres activitats participatives de caràcter més lúdic, adreçades a les famílies i als infants, i que tindran lloc el dissabte 24 de setembre.

A les 11 del matí hi haurà una passejada oberta amb l’historiador Francesc Comas que, sota el títol (Re) Descobrim el Centre Històric, oferirà recorregut històric i social pels llocs més emblemàtics d’aquest àmbit de la ciutat i, en acabar, es recolliran aportacions.

Més d’una dècada sense document estratègic

El darrer Pla Integral de Revitalització del Nucli Antic (PIRNA) va estar vigent del 2001 al 2011, a l’època dels alcaldes Jordi Valls i Josep Camprubí.

Sobre el fet que el darrer pla integral tingués com a termini final el 2011, el govern d’ERC i Junts per Manresa ha assegurat que el fet que deu anys després no estigui del tot redactat el nou pla integral «no vol dir que no hi hagi hagut plans diversos de revitalització del Centre Històric al llarg dels anys».

Sempre segons ERC i JxM, el mateix any 2011, quan va entrar el nou govern de l’alcalde Valentí Junyent es va posar en marxa un programa que es deia «Vida al Centre Històric», que portava el regidor Antoni Llobet i que contemplava diverses accions, ja que l’impuls del Centre Històric formava part del pla d’acció del govern.

En el mandat següent (juny 2015), l’impuls del Centre Històric també va formar part de l’acord d’investidura i governabilitat entre CiU i ERC.

A final d’aquell mateix any es creava la figura del Comissionat del Centre Històric, que primer va recaure en Adam Majó i més endavant en Pere Gassó. Tots dos van tenir diversos plans d’actuació. La reactivació del Centre Històric també consta com un dels punts principals de l’acord de govern entre CDC i ERC del 2016, i entre JxM i ERC del 2019.

Ha estat en l’actual mandat quan s’ha creat per primera vegada la regidoria del Centre Històric, en substitució de la figura del Comissionat, i a partir d’aquesta s’ha començat a treballar en el Pla Integral, amb la perspectiva dels ajuts que poden arribar dels Fons Next Generation.

En paral·lel, el PAM 2020-2023 també té un apartat específic dedicat al Centre Històric, on s’inclou l’elaboració d’un pla estratègic per a la seva revitalització.

Per tot això, l’equip de govern afirma que «hi ha hagut un treball continuat amb accions diverses que s’han anat portant a terme, encara que no hi hagi hagut estrictament un Pla Integral. Això sí, amb pocs recursos perquè durant molts anys l’Ajuntament ha estat fent ajustaments per sanejar les finances».

La regidoria l’impulsa

La proposta de Pla Integral de Revitalització del Centre Històric (PIRCH), que es va presentar ahir per compartir-la amb la ciutadania, és fruit d’un procés iniciat per la regidoria del Centre Històric que, a escala municipal, ha comptat amb la participació política i tècnica de totes les regidories de l’Ajuntament, així com dels grups de l’oposició. A més a més, també hi han intervingut altres agents implicats com entitats, comerços, veïns i associacions del Centre Històric.

El PIRCH recull el testimoni dels diferents programes i actuacions municipal que han tingut lloc les últimes dues dècades al Centre Històric. El PIRCH és un dels compromisos recollits al Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019-2023 i es pretén que es converteixi en un pla estratègic i un full de ruta que marqui el camí que ha de seguir el Centre Històric els pròxims anys.