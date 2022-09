Manresa serà escenari avui i demà d’unes jornades de treball sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que reunirà prop d’un centenar d’experts i professionals de Catalunya i de diferents països europeus. Es tracta de l’esdeveniment Global Goals for Cities Manresa, organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Manresa i pel Punt URBACT Espanya.

URBACT és una xarxa d’on formen part citats de diversos països europeus, entre les quals Manresa, amb l’objectiu d’impulsar els objectius de l’Agenda 2030. També hi col·labora la Diputació de Barcelona.

Les jornades tindran lloc a la sala d’actes de la FUB i debatran principalment sobre com aplicar els ODS a escala municipal, tot i que també tractarà un àmbit més internacional. Les ponències i col·loquis tractaran metodologies i eines per localitzar les agendes globals i els ODS, així com la forma de potenciar la sensibilització i participació ciutadana vinculada a l’Agenda 2030.

L’alcalde Marc Aloy inaugurarà le sjornades avui a les 9 del matí.