El programa d’activitats de la fira Ecoviure de Manresa es completarà amb una oferta d’exposicions vinculades a l’ecologia i a la sostenibilitat. N’hi ha alguna que ja fa una setmana que es pot visitar, com ara la mostra titulada Reduïm residus, que es va estrenar el dia 10 a l’Espai 1522 i s’allargarà fins al 23 d’octubre. Es tracta d’una proposta organitzada per la Diputació de Barcelona, que planteja la importància d’aportar el nostre granet de sorra reduint el volum de deixalles. A banda dels residus, un altre tema tractat en les exposicions d’aquesta edició és la gestió de l’aigua, a través de la mostra L’aigua allà i aquí, que es podrà visitar fins al 22 d’octubre al vestíbul de la Biblioteca del Casino. L’organitzen Energia Sense Fronteres (ESF), Aigües de Manresa i l’Ajuntament de Manresa. Durant el cap de setmana de la fira, els visitants també tindran l’oportunitat d’acostar-se a dues exposicions que acollirà el passeig de Pere III, titulades Tu tens la paraula, impulsada per l’Institut Català de l’Energia, i I tu, què tries?, de la coordinadora pel Comerç Just i Finances Ètiques.