Els Bombers de la Generalitat treballaven ahir al vespre en una operació per orientar un caçador que s’havia perdut per la zona dels Camps de Can Massana, al terme municipal de Rajadell.

Es tracta d’un home de 34 anys que s’hauria desorientat després de sortir a caçar amb altres companys. Els Bombers van rebre l’avís a les 19.07 h de la tarda i van iniciar el servei. Segons van informar fonts del cos, en principi es preveia poder resoldre el cas orientant-lo guiant-lo per telèfon. Un boletaire ferit, dissabte La unitat aèria dels Bombers de la Generalitat va rescatar dissabte al matí un boletaire de 20 anys a la zona de Creu del Codó, al terme municipal de Guixers. El jove, que havia caigut per un desnivell d’uns 3,5 metres, va ser atès per la unitat sanitaritzada conjunta de Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques. El boletaire s’havia fet traus al braç i a l’esquena i una luxació a l’espatlla, que li van poder resoldre en el mateix moment del rescat. Tot i això, quan el van trobar, estava conscient i orientat, segons fonts de Bombers. El dispositiu va transferir el jove a una ambulància fins a l’Hospital de la Seu d’Urgell.