El rector de la Seu diu no haver rebut pressions a l'hora de desdir-se de llogar la Sala Gòtica a Front Nacional

El rector de la Seu de Manresa, Joan Hakolimana, assegura que no ha rebut cap pressió per desdir-se de la Sala Gòtica de la parròquia a la formació d’extrema dreta Front Nacional de Catalunya, que hi havia de presentar la seva candidatura de cara a les pròximes eleccions municipals. L’acte s’havia de celebrar dissabte vinent, 26 de novembre a la tarda.

Durant el matí de dimecres es va fer públic que la presentació de la candidatura que encapçala Sergi Perramon es duria a terme a l’esmentada Sala Gòtica. Segons fonts de la formació feia dues setmanes que tenien emparaulat el lloguer. El mateix dimecres al vespre, però, la parròquia s’ho va repensar i es va fer enrere.

«No he rebut pressions», ha assegurat a Regió7 el mossèn de la Seu. «Senzillament de la mateixa manera que estem oberts a parlar amb tothom no volem estar ficats en polèmiques d’abast polític. No és la nostra feina. Hem fet aquesta lectura».

En canvi el Front Nacional considera que sí que hi ha hagut pressions. A través de xarxes i fins i tot d’algun partit polític, però això «només són sospites», ha afirmat el candidat a l’alcaldia, Sergi Perramon. Fonts de la formació han comentat que va ser una sorpresa que els hi comuniquessin que no es podia fer l’acte a la Sala Gòtica.

Perramon ha opinat que «ens posen una llufa i ens titllen d’extrema dreta sense motiu. Ens diuen identitaris perquè defensem la identitat catalana». Pensa que la decissió de la parròquia això marca un precedent negatiu «per les llibertats polítiques dels manresans. Que una entitat no pugui fer un acte a segons on perquè a algú no li agrada fa olor a naftalina i recorda altres anys als quals no hi volem tornar».

Resumeix que tot ha sigut molt estrany. «Vas a llogar, et diuen que sí, vas a veure la sala, et trobes plena disponibilitat sense amagar en cap moment qui som i amb quin objectiu fèiem l’acte. Després veus moviments estranys fins que fa un gir i et demanes què ha passat».

De moment la presentació s’ha ajornat. L’organització busca un nou local. Havien triat la Sala Gòtica de la Seu «per reivindicar els orígens de la ciutat i per transmetre que ens sentim orgullosos del nostre passat històric i cultural».