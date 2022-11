El PSC de Manresa i la Federació del Bages, Berguedà, i Solsonès del PSC dedicarà un acte d'homenatge a Jordi Marsal divendres, 25 de novembre a les 7 de la tarda, a la seu de la carretera de Cardona, número 17, obert a tothom.

L'homenatge comptarà amb la presència i participació de la presidenta del Congrés dels Diputats, la diputada del PSC, Meritxell Batet, antiga companya parlamentària de Marsal, i dels primers alcaldes socialistes de Manresa, Joan Cornet i Jordi Valls. També comptarà amb l'assistència de la seva família.

Històric militant del Partit Socialista, Marsal va ser fundador i primer secretari de la Federació XI del PSC i durant la seva etapa política va ser tinent d'alcalde de Manresa i diputat al Congrés fins l'any 2008.

Una figura vital en la política bagenca

Amb la seva mort va desaparèixer la figura política de més rellevància de la capital del Bages; va ser diputat en set legislatures consecutives, del 1982 al 2008. Va entrar al Congrés el 1982, quan Felipe González va aconseguir una àmplia majoria absolta i els socialistes formaven govern per primer cop des de la recuperació de la democràcia.

L'alcaldable del PSC, Anjo Valentí, ha afirmat que Marsal va ser "sens dubte, conjuntament amb els també socialistes catalans, Carme Chacón i Narcís Serra, una de les persones civils amb més pes dins del Ministeri de Defensa, reforçant el paper del poder civil en la definició d'objectius i el control democràtic de les forces armades". Valentí remarca també que fos "un polític de la proximitat, iniciador del municipalisme manresà des de la Transició. Per tant un forjador de consensos".

Per a Valentí va ser un dels constructors a l'Ajuntament de Manresa de la moderna administració local, al servei dels ciutadans, alhora que articuladora d'una rigorosa base fiscal, jurídica i administrativa per fer front al nou paper dels ajuntaments i donant resposta a l'eslògan dels socialistes als primers ajuntaments democràtics: «Entra amb nosaltres a l'Ajuntament».

Marsal va ser primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa del 1979 al 1987 amb Joan Cornet al capdavant com alcalde, i posteriorment liderà l'oposició fins el 1995 on va treballar perquè Jordi Valls assolís l'alcaldia de nou pel PSC de Manresa.

Per l'alcalde Jordi Valls "en Marsal va formar part d'una generació de polítics que va fer la Transició des del municipalisme i des del Congrés dels Diputats. On sabia valorar la intel·ligència dels adversaris, als quals veia com a tals i no com a enemics. Feia servir la dialèctica per convèncer i per defensar i argumentar les seves posicions".