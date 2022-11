Les comparacions són odioses. I innecessàries en la majoria dels casos. Però tenint en compte que els gossos i els gats són, amb molta diferència, els animals de companyia més habituals, resulta inevitable confrontar-ne els comportaments. I no hi ha color. Quan es tracta de captar l'atenció d'un gos ens cal molt poquet. Una mirada. Qualsevol so. De vegades fins i tot res. Només veure'ns ja es tornen bojos movent la cueta en senyal d'amor. Amb els gats, però, és molt diferent. Massa diferent. Ara bé, hi ha una paraula amb la que pots captar l'atenció de qualsevol gat immediatament. Sigui el teu, el d'un amic o el gat de la teva nova parella.

Com indiquen des d'El Confidencial, "la paraula de que parlem és 'mixo' i l'ideal és repetir-la unes quantes vegades en to suau i relaxat perquè el gat confiï en tu". Funciona fins i tot encara que no t'ajustis excessivament a la fonètica de la paraula: es poden utilitzar moltes variants, com 'miso', 'mixa', 'mixino' o 'mis' en funció del lloc geogràfic d'Espanya. I totes elles funcionen de la mateixa manera. Al cap i a la fi, els gats no s'interessen per aquesta paraula perquè tingui un significat per a ells, sinó per la manera com sona. No fan cas quan els crides pel seu nom, tot i reconèixer-lo perfectament, però amb un simple 'mixo' sí.

Una paraula que els relaxa

Però, per què? La paraula en qüestió imita el so d'un siseu suau, que és, precisament, el que s'utilitza per captar l'atenció del felí i despertar-ne la curiositat alhora que el tranquil·litza. Diguem que té tots els ingredients clau: el seu setge genera ones molt interessants per a l'oïda del gat, resulta agradable i a més no és agressiu, fet que predisposa l'animal a acostar-se. Això és especialment útil quan et relaciones amb el gat d'una altra persona. No us coneixeu. No confia en tu. No sap per on li sortiràs. Si intentes captar la seva atenció amb un so greu o violent, el faràs enrere, et trobarà intimidant i es posarà nerviós.

Baixa al seu nivell

A més, i seguint amb la voluntat de transmetre-li seguretat, es recomana col·locar-te agenollat davant del gat o posar-te al seu mateix nivell respecte al terra per deixar-li anar el 'mixo'. L'alçada és un factor de jerarquia i de poder a la natura i posicionar-te des de dalt pot resultar amenaçador per al gat. Baixa al seu espai, demostra-li que no vols dominar-lo. Ah, i hi ha una cosa més que pots afegir a l'equació per acabar de brodar-la: Si fas aquest siseu i fregues de manera suau el dit polze contra els dits índex i cor et ficaràs el gat a la butxaca. Als seus ulls, seràs molt catfriendly.