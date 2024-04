Descobreix els errors que comets en la cura d'un gos de raça petita

Si tens un gos petit o en vols adoptar un, t'expliquem totes les cures que necessiten. Aquests animals solen ser ideals per a pisos, persones grans o nens, ja que la seva mida convida a donar-los moltes moixaines i no duen tanta feina com un gos gran. Però, saps com els has de cuidar? Els gossos de mida petita requereixen les mateixes necessitats bàsiques que els grans. Necessiten sortir, passejar, menjar, jugar, etc. Avui t'explicarem quins mals hàbits hem d'evitar per tal que el nostre gos gaudeixi d'una vida plena i feliç.

Les característiques dels gossos de mida petita

Aquests gossos solen viure molts més anys que els de mida gran, tenen un metabolisme molt ràpid, són molt vulnerables als canvis de temperatures i solen tenir problemes dentals.

Cures per als gossos de races petites

Els gossos de races petites solen ser més resistents que els que pertanyen a les més grans. Això no vol dir, però, que no s'hagin de dispensar una sèrie de cures i sobretot estar molt atents a qualsevol senyal de malaltia, ja que és més difícil que els gossos de races petites es queixin quan es troben malament. Per evitar disgustos, aquí et deixem una llista amb els errors més comuns que es cometen amb els gossos de races petites.

Els mals hàbits que has d'eliminar immediatament per cuidar la teva mascota / freepik

Obesitat. Són tan petits i adorables que és fàcil caure en la temptació de donar-los llaminadures o aliments inapropiats, però cal resistir-se perquè l'animal no acabi amb obesitat. L'excés de pes en un gos de raça petita no només li impedirà moure's amb facilitat, també tindran més probabilitats de patir artritis. El que sí que necessiten les races petites és una alimentació rica en nutrients per poder mantenir el funcionament correcte del seu organisme.

Són tan petits i adorables que però cal resistir-se perquè l'animal no acabi amb obesitat. El que sí que necessiten les races petites és Descuidar les dents. En general, les races petites de gossos solen ser més propenses a patir problemes dentals. Per què? Perquè tenen les dents molt juntes. Per aquest motiu , els veterinaris recomanen raspallar totes les dents de la nostra mascota, ja que només així s'evitaran problemes més greus com ara les infeccions, el dolor o la pèrdua de peces dentals . Un dels primers símptomes que alguna cosa no va bé a la boca del nostre gos és la mala olor.

Evitar les revisions cardíaques. El cor és un dels òrgans més sensibles als gossos de races petites. A mesura que envelleixen, les vàlvules del cor de les nostres petites mascotes poden començar a desgastar-se i a presentar problemes, cosa que provoca que el seu bombament sigui menys eficaç. Aquesta malaltia és asimptomàtica a les primeres fases, però es pot detectar amb una exploració rutinària. A mesura que augmenta el deteriorament del cor, el gos tindrà tos i se sentirà més cansat.

Lesions físiques. Solen patir luxacions de ròtula. Què és una luxació de ròtula? Una luxació es produeix quan la ròtula es mou del seu lloc, cosa que és molt comú a les potes de les races de gossos petits. La gravetat d'aquesta malaltia varia d'un gos a l'altre, però és habitual que acabin patint artritis si s'agreuja.