Treballem per Solsona inaugura la seva nova seu en un acte reivindicatiu

Treballem per Solsona ha inaugurat aquesta tarda la seva nova seu situada a la plaça Sant Salvador, en ple nucli antic de la ciutat. Més d'una trentena de persones s'han apropat a aquest punt de la ciutat per conèixer el nou espai que a partir d'ara acollirà les reunions del grup polític independent, per rebre a qualsevol persona o entitat que els vulgui contactar i, per últim, «per donar encara més vida al centre històric de la ciutat», com ha apuntat el portaveu, Marc Barbens.

El cap de partit ha volgut posar el focus en cinc qüestions en què cal treballar a la ciutat de forma prioritària. Així doncs, ha subratllat la necessitat que el Centre Sanitari del Solsonès es gestioni des del mateix territori, que es promogui la dinamització del nou Polígon Industrial, la millora de les comunicacions terrestres i telecomunicacions a la zona, impulsar la creació de nous habitatges i estar del costat de la revolta pagesa.

Barbens ha apuntat que el fet de celebrar la inauguració en aquesta època no és accidental, sinó que respon al fet que en aquestes dates fa un any de les eleccions municipals per les quals es van fer un lloc a l'Ajuntament amb tres escons, ocupats pel mateix Barbens, Isabel Pérez i Jordi Sendarrubias. Aquesta obertura, per tant, segons ha clamat, reafirma que segueixen «al peu del canó per seguir obrint-nos a la població solsonina». A més, ha apuntat que, com venia sent habitual durant els darrers anys, no prepararan cap estand a la Fira de Sant Isidre d'aquest cap de setmana, ja que escau en dia de reflexió i els comicis.