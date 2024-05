L'exalcalde de Solsona David Rodríguez clou la campanya d'ERC a la ciutat amb un cafè amb la ciutadania

Amb la intenció de «retre comptes» i explicar quines són les seves funcions a la Secretaria de Governs Locals i Relacions amb l’Aran de la Generalitat, on l’exalcalde de Solsona, David Rodríguez, hi ha estat durant els darrers tres anys, s'ha trobat amb la ciutadania ahir a Solsona. Més d’una quinzena de persones s'han apropat al bar del Casal en l’acte que ha clos la campanya d’Esquerra Republicana a la ciutat pels comicis de diumenge. Entre altres qüestions, ha detallat algunes de les accions més significatives que s’han dut a terme a l’àrea, com l’estatut de municipis rurals.

Durant la reunió, ha comentat quin és el funcionament intern de la Generalitat, i quins han estat els àmbits en què s'ha centrat més durant la seva estada treballant-hi. Un dels projectes en el qual s'hi ha dedicat és l'estatut de municipis rurals, que va ser aprovat pel Govern el mes d'abril d'aquest any. Amb aquesta iniciativa s'afavorirà que les localitats amb menys de 2.000 habitants que estiguin en comarques rurals comptin amb uns ajuts específics per fer que disposin de més recursos, i així poder impulsar les seves polítiques municipals.

L'antic batlle de Solsona, però, ha assegurat que li hagués agradat que s'haguessin portat a votació el darrer Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC), un procés interromput per l'anticipació de les eleccions. Segons ha apuntat, aquests no afavoririen la competició entre consistoris pels mateixos ajuts i tindrien en compte els recursos amb què compta cadascun per assegurar que fossin més justos.

David Rodríguez va començar a militar a Esquerra Republicana de Catalunya l'any 2002 i entre el 2003 i 2010 va exercir com a secretari d'organització del partit a la comarca del Solsonès. Va ser escollit com a alcalde de Solsona el 23 de gener de 2010 i va ocupar aquest lloc fins al setembre de 2021. Llavors va començar la seva trajectòria a la Secretaria de Governs Locals i Relacions amb l'Aran a la Generalitat i Judit Gisbert el va succeir a l'Ajuntament.