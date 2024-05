Interior tria el comissari en cap, Eduard Sallent, per ser major dels Mossos d'Esquadra

El director general de la Policia, Pere Ferrer, ha triat l’actual comissari en cap, Eduard Sallent, per ser major dels Mossos d’Esquadra. Sallent s’ha imposat a la candidatura de la comissària Alícia Moriana. Ferrer ha entrevistat els dos comissaris aquest mateix divendres i ha fet pública aquesta tarda la diligència en què s’indica que Sallent ha estat la persona designada per realitzar el curs de major, que s’iniciarà el proper 21 de maig a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Moriana, cap de la Regió Policial Central, així com també diversos sindicats, ha impugnat les bases de la convocatòria al jutjat contenciós adminsitratiu. Si no hi ha cap impediment judicial, Sallent es convertirà en major, la mateixa gradació que ara mateix només té Josep Lluís Trapero.