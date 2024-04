Vols saber l'edat real del gos?

Si la nostra mascota té cinc anys, quina és la seva edat en anys humans? Saber calcular la seva edat respecte a la nostra manera de comptar els anys, ens servirà per poder-los cuidar segons les seves necessitats per edat (joventut, adultesa, vellesa). Segur que has sentit a dir que un any de vida d'un gos equival a set anys d'un humà, però aquesta dada és certa? Aquesta dada es pot agafar amb pinces, ja que depèn de diversos factors. Avui t'explicarem com calcular de forma correcta l'edat del teu gos.

La relació entre l'edat canina i l'edat humana no és lineal i varia segons la raça i la mida del gos. Els gossos envelleixen més ràpidament en els primers anys de vida i després el procés s'alenteix. A més, l'equivalència entre l'edat canina i l'edat humana varia segons l'etapa de vida del gos. Per exemple, un gos d'un any generalment es considera equivalent a un adolescent humà, mentre que un gos gran pot ser comparable a una persona de mitjana edat o fins i tot a un ancià. Entendre aquesta relació us ajudarà a adaptar la cura i l'atenció a les necessitats específiques del vostre gos en cada etapa de la vostra vida.

Esperança de vida dels gossos

L'esperança de vida dels gossos depèn de molts factors, però també influeix la seva mida i raça. En general, els gossos més petits poden arribar a viure fins als 15 o més anys, mentre que algunes races més grans tenen una esperança de vida de només 7 o 8 anys.

Coneix l'esperança de vida de la teva mascota / wirestock

A mesura que els gossos envelleixen, poden experimentar canvis en el seu comportament i la seva salut, igual que els humans. Alguns gossos grans poden tornar-se menys actius i poden necessitar una dieta especial per mantenir-se saludables a la vellesa.

Els gossos també poden experimentar una segona joventut en els seus darrers anys, coneguda com a "senilitat del gos". Durant aquest període, alguns gossos grans poden tornar-se més actius i juganers, mentre que altres poden mostrar signes de deteriorament cognitiu.