El Covisa afronta el primer dels sis passos per pujar a Segona

El Covisa Manresa disputa aquest dissabte (18 hores) el primer dels sis duels que hauria de disputar per fer realitat el somni de tornar a la segona categoria del futbol sala estatal. La primera eliminatòria no serà fàcil. El rival és un Picassent que no ha perdut contra el conjunt de Paco Cachinero en la lliga, després d'empatar a tres gols a casa i de vèncer per 5-6 al Pujolet. Serà, per tant, una bona pedra de toc per a un equip, el manresà, que vol fer valer el fet d'haver quedat campió del seu grup, i d'haver assegurat jugar els partits de tornada a casa, per fer història.

La plantilla blanc-i-vermella arriba al duel en bon estat físic i, a més, el seu entrenador no haurà de descartar ningú. La Federació Espanyola de Futbol permet que es puguin convocar fins a catorze jugadors, dos més que en els partits de lliga habituals i, per tant, els tretze que formen part del primer equip podran actuar.

Els manresans, però, no podran tenir el suport de tants aficionats com haurien volgut. Dijous va informar que no s'havia pogut muntar l'autocar que es preveia per viatjar fins a Picassent, localitat d'uns 20.000 habitants al sud de la capital valenciana i a prop de l'albufera, motiu pel qual els aficionats que hagin volgut desplaçar-se ho hauran hagut de fer pel seu compte.

Els manresans van poder acabar bé la lliga regular. Després d'haver encadenat tres derrotes seguides (Bellsport, Picassent i Escola Pia), es va guanyar de manera consecutiva l'Sporting La Nucía, en el partit que gairebé assegurava el títol, i el Natació Sabadell per 1-7 la setmana passada, en el partit que suposava la victòria final. La voluntat és treure un bon marcador de l'anada i que no passi com la temporada passada, quan la derrota per 5-1 al camp del Cerdanyola en la primera eliminatòria va obligar a una remuntada imperial i un 6-0 a casa.

Tercer intent consecutiu

Aquesta serà la tercera temporada consecutiva en què el Manresa FS intentarà l'assalt a la Segona Divisió. Ara fa tot just un any, després de vèncer el Cerdanyola no va ser possible superar la segona ronda contra el Melistar Melilla, que va acabar ascendint. Llavors, els nord-africans van guanyar en la tornada per 8-2 a casa després d'haver caigut per un ajustat 4-3 a Manresa. L'any anterior, va ser el Mataró el que va acabar amb el somni, amb una victòria dels maresmencs per 4-2 en una ronda a partit únic, condicionada per les repercussions de la pandèmia. El Mataró, per cert, juga també aquest any una de les eliminatòries d'aquesta primera ronda, com a tercer classificat del grup. Rep La Nucía també aquest dissabte.

Els intents dels equips de Pau Machado i de Borja Burgos els intentarà rematar ara el de Paco Cachinero. El club ja havia disputat abans una altra promoció d'ascens, amb Gerard Floriach a la banqueta. Va ser el 2018, quan l'equip, com ara, també havia quedat campió, però només va empatar a cinc a casa i va perdre per 6-3 al camp del Colo-Colo de Saragossa.

De fet, el Manresa Futbol Sala ja va ser tres anys a la segona categoria, aleshores anomenada Divisió de Plata. Per pujar, però, no ho va poder fer a la pista, ja que va caure en una eliminatòria d'ascens davant del Jolis, el 2003. Aleshores, però, la renúncia del Maspalomas el va catapultar a una categoria, amb els partits de casa al Nou Congost, que va poder mantenir durant tres cursos. Divuit anys després, el club té la voluntat de tornar-hi.