Sánchez diu que està "completament descartat" que el PSC investeixi Puigdemont: "Tots els camins porten a Illa"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest divendres que està "completament descartat" que el PSC investeixi a Carles Puigdemont amb els seus vots. "Puigdemont ha d'assumir la realitat, i és que no hi ha una majoria parlamentària independentista i que tots els camins, al final, porten al mateix protagonista, al guanyador de les eleccions, que és Salvador Illa", ha avisat en una entrevista a La Sexta. "La realitat és la realitat, no li donen els números per ser elegit president", ha remarcat el líder del PSOE abans d'apuntar que l'expresident català pot acabar fent "com Feijóo" i dir "que no és president perquè no vol".

Segons Sánchez, els resultats del 12-M donen, com una de les seves principals conclusions, que l'independentisme no suma i que els catalans s'han decantat, en canvi, per una "opció progressista majoritària" que reuneix ja els 68 escons (PSC, ERC i els Comuns-Sumar) que formarien una majoria absoluta al Parlament.

Preguntat per la possibilitat que Junts li retiri el suport al Congrés si Puigdemont no és investit, el líder socialista ha defensat que la majoria que sustenta avui l'executiu espanyol és "amplia" i pot tirar endavant. "Convé no equivocar-se perquè, el passat 23 de juliol, la societat catalana va ser bastant explícita, rotunda diria jo, en el suport al govern de coalició progressista", ha afegit.

Pel president, la campanya ha demostrat que els catalans han dit "s'ha acabat" el procés independentista. "S'ha d'obrir un nou temps regit per la convivència, la voluntat d'acord i la gestió", ha afirmat. En aquest sentit, ha subratllat que els ciutadans han expressat que, en lloc de marxar de l'Estat, el que volen és implicar-se activament en la construcció d'una Espanya "plural i diversa".