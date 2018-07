Per què l'ús de la corbata pot afectar la nostra salut?

Els sostenidors o mitjons massa petits, cinturons molt estrets, camises i pantalons cenyits o sabates massa estretes formen part de la llarga llista de roba i complements que poden afectar negativament la nostra salut.

Les marques a la pell són indicis que alguna cosa no va bé en l'ús de les peces de vestir, ja sigui en el cas de la roba exterior com l'interior. En aquest sentit, els excessos en el vestir poden passar factura a l'organisme.

Segons explica José Santos, secretari general del Col·legi Professional de Fisioterapeutes de la Comunitat de Madrid, el problema és l'ús continuat d'aquest tipus de roba ajustada, que pot provocar un ampli ventall de problemes.

Entre les afectacions de portar roba ajustada, aquest professional cita per exemple majors dificultats per la correcta circulació sanguínia i limfàtica, més possibilitats de patir reflux gastroesofàgic, afectacions en el sistema respiratori, alteracions ginecològiques i urològiques, problemes d'esquena ...

Encara que al referir-se als problemes de salut de portar roba ajustada és freqüent pensar en primer lloc en pantalons, vestits, camises i samarretes, mitges ..., un altre tipus de peces no estan exemptes de riscos. Per exemple, les corbates.

I és que un recent estudi realitzat per investigadors de l'hospital universitari de Schleswig-Holstein a Alemanya i que acaba de ser publicat per la revista científica Neuroradiology ha arribat a la conclusió que l'ús de la corbata afecta directament al nostre cervell. Concretament, els investigadors responsables d'aquest estudi han pogut comprovar com la corbata redueix el nivell de sang que arriba al nostre cervell.

Per dur a terme aquesta investigació, es va recórrer a 30 homes sans, la meitat d'ells vestits amb vestit i corbata i l'altra meitat sense cap tipus de lligam al coll.

Als primers se'ls va sotmetre a una exploració amb camises amb el coll obert i la corbata fluixa. Després, una segona ressonància amb el coll de la camisa cordat i la corbata atapeïda. I, finalment, una tercera ressonància amb la corbata aflojada i l'últim botó de la camisa descordat.

Els resultats de les proves van confirmar que en els subjectes que vestien corbata se'ls havia reduït el flux de sang al cervell en un 7,5% entre la primera i la segona ressonància, ja que aquesta peça afectava el flux venós de la jugular. El resultat encara era superior (12,8%) quan es va comparar el segon test amb el resultat del tercer anàlisi, quan es va afluixar la corbata i es va descordar l'últim botó de la camisa.

Els investigadors deixen clar que no es tracta d'una xifra significativa per provocar danys greus, però sí apunten que pot afectar la funció cognitiva de les persones. En aquest sentit, un flux constant de sang al cervell és fonamental per a la nostra capacitat neuronal. "El flux sanguini cerebral és indirectament proporcional a la pressió intracranial, i la compressió de la vena jugular podria conduir a una major pressió a l'obstaculitzar el flux de sortida, fins i tot en absència d'un canvi en el flux venós jugular", apunten els responsables de aquest estudi.