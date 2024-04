El gènere no-binari és moda

Les persones no-binàries obren passarel·les i treballen per a grans marques com Mugler i Gucci. "La moda sempre reflectirà en estat pur el que la societat està vivint als carrers. I la societat ha canviat", assegura la model no binària SantaK, que ha desfilat aquesta setmana en la 080 Barcelona Fashion. "Som una nova generació de models de gent no-binària, persones trans, persones cis i tota la feminitat o masculinitat, que estem trencant tots els patrons i movent el gènere en la moda", afegeix, la també dj.

El gènere no-binari és la denominació que s’aplica a les persones que assumeixen una identitat de gènere que es troba fora del binarisme de gènere tradicional (femení o masculí). Cada vegada més marques aposten per crear col·leccions amb peces sense gènere, no gender. En la 080 des de fa unes temporades han aterrat algunes firmes que aposten per aquests principis, com Dominnico, Velásquez, Jnorig i Ga Gó O Studio en aquesta 33a edició.

"Veig moltes esperances en les noves generacions. Són molt més experimentals i lliures a l’hora de vestir", apunta el dissenyador colombià Mateo Velásquez sobre el canvi de paradigma que està vivint el món de la moda. "La joventut destrossarà totes les construccions de gènere que hi ha en la roba perquè és una mentalitat que no té gaire sentit", afegeix el director creatiu de la marca.

La model SantaK va desenvolupar la seva identitat física fa uns sis anys i va decidir canviar-se el nom. Per la seva "ambigüitat i androgínia", va començar a desfilar per a marques no només com a home, sinó com a dona. Ja ha treballat per a Gucci, Balenciaga i Dolce&Gabanna. "Ja era hora que en aquesta dissidència del gènere ens convertíssim en les protagonistes del terreny. És un orgull ser part d’aquesta nova generació perquè això no havia passat abans", comenta.

Fins fa uns anys, era complicat trobar perfils diferents en les desfilades o les campanyes. "Jo mai vaig tenir un referent. El meu exemple més significatiu va ser Andreja Pejić, que va ser una de les primeres models andrògines que va desfilar per a Dior. Ara som aquí per ser referents de les que venen", exposa.

"Estem lluitant"

No ha sigut fàcil. "Vinc des d’un lloc supervulnerable on poca gent ha pogut donar-me suport", confessa. Però a base de sacrifici i esforç personal ha aconseguit treballar en projectes que fa uns anys ni s’imaginava. "Tota aquella gent que sigui a casa seva i no se senti valorada per la seva família, que se centrin en persones com nosaltres, que estem lluitant i que s’empoderin sent elles i ells mateixos", diu aquesta malaguenya amb esperança.

Una altra de les protagonistes va ser Gala Atehortúa, model no-binària que es va mudar a Barcelona des del Delta de l’Ebre per iniciar la seva transició. "Una neix amb els privilegis que li dona ser blanca i un cognom espanyol, però això no vol dir que una no neixi expulsada en la seva pròpia terra. El punt bo és que pot resignificar-se", apunta la també escriptora. "El no-binarisme és una cosa que sembla moderna, però és ancestral", reflexiona abans de protagonitzar una nua performance en la desfilada de Velásquez. Atehortúa considera que l’autodefinició del gènere ocupa "molt espai de la nostra quotidianitat". Tot hauria de ser molt més senzill.