Coneixes el remei contra les arrugues?

Cuidar el nostre rostre i mantenir-lo jove pot arribar a ser difícil si no passem per la cirurgia estètica, però, saps que hi ha altres trucs per prevenir l'envelliment i mantenir un rostre jove i cuidat? Hi ha un munt de cosmètics que tenen components ideals per prevenir el pas de l'edat. Avui et presentem els pèptids; els coneixes? Aquestes molècules es troben de manera natural a la pell, però si n'apliquem una dosi extra amb cosmètics, el resultat serà impressionant; t'ho expliquem.

Així, amb el pas del temps és normal que notem la nostra pell diferent, i és que igual que la producció de col·lagen va disminuint amb l'edat, amb els pèptids passa el mateix, per la qual cosa és important incloure en la nostra rutina de cura facial productes rics en aquest aminoàcid.

Per si tens dubtes, t'expliquem en què consisteixen els pèptids i quins són els seus beneficis per a la pell.

Què són els pèptids?

Els pèptids són molècules amb propietats regeneradores que sorgeixen de la unió de diferents aminoàcids. En concret, són els que provoquen que neixin noves cèl·lules que ajuden a regenerar la pell, evitant l'envelliment.

Vols saber com rejovenir el teu rostre? / drobotdean

En concret, en l'àmbit de l'estètica, aquest producte està dissenyat per estimular i reposar els aminoàcids, indispensables per a la producció de col·lagen, cosa que, alhora, atenua les arrugues.

Els seus beneficis

Com hem comentat, els pèptids són un gran aliat contra l'envelliment, i això és gràcies al fet que són antioxidants i antiinflamatoris.

D'aquesta manera ajuden a disminuir les arrugues d'expressió. I un altre gran avantatge és que són aptes per a tota mena de pells.

A més, si combines els pèptids amb la vitamina C, obtindràs uns resultats perfectes.