El regidor d'Olesa apartat del govern, Jordi Martínez, diu que no va signar sancions perquè no hi estava d'acord

El regidor Jordi Martínez, que ha estat al govern fins fa pocs mesos, assegura que el cas de les sancions que no ha signat és un problema de desacord amb la proposta i no pas una voluntat de no seguir els passos administratius corresponents. En el darrer ple municipal, el primer ordinari des que va ser apartat del govern d'ERC, Bloc Olesà-CUP i Junts, Martínez va situar el problema en un enfrontament entre el responsable de la Policia i ell, que era conegut per la resta de l'executiu, i que no venia d'ara, sinó de l'any 2021 i 2022. Martínez va llegir un comunicat amb el qual es va voler defensar i que incloïa dos precs de la creació de dues comissions, una informativa i una d’investigació, i demanava la restitució dels seus càrrecs mentre es fa aquesta investigació. Elk regidor va adveritir que no vol dimitir, perquè és justament com a membre de la corporació que vol exigir aquesta investigació.

L’equip de govern va acordar el cessament de Jordi Martínez el passat 5 d’abril, després que es detectessin presumptes irregularitats en la tramitació d’expedients administratius -102 en total-, que l'Ajuntament ha posat en mans de l'autoritat judicial perquè aquesta determini si poden ser constitutius d'un presumpte delicte de prevaricació per omissió. El mateix dia, el Bloc Olesà-CUP va excloure Jordi Martínez del grup municipal.

En concret, les presumptes irregularitats detectades afecten 102 expedients sancionadors del departament de Seguretat Ciutadana caducats i/o prescrits, que han suposat una pèrdua patrimonial d’uns 23.000 euros per a l'Ajuntament. Martínez diu que es va negar a signar aquelles expedients que entenia que podrien ser un error d'aplicació del reglament.

Segons va explicar Jordi Martínez durant el Ple de dijous, el cessament ve derivat, més enllà de no haver signat o haver-ho fet fora de temps uns expedients dels anys 2021 i 2022, per “la pressió del regidor que posa en dubte reiteradament el criteri tècnic de la instructora, instant a resoldre de manera més flexible o favorable per a l'administrat, especialment les infraccions relacionades amb l'illa de vianants”. És a dir, el regidor no signava o ho feia tard perquè no estava d’acord amb l’informe tècnic en el qual es basen els expedients.

Com a exemples, Jordi Martínez va posar el cas d’una sanció a una ciutadana per un estacionament en zona blava, que el regidor va considerar que no era justa, i la d’un ciutadà per l’accés a l’illa de vianants amb un vehicle que no era l’habitual.

Segons el regidor no adscrit, “si no hagués preguntat, si no hagués vetllat per la defensa dels interessos dels ciutadans, si hagués signat sense mirar, si no hagués fet la meva feina com a regidor, ara no estaríem aquí. Molt probablement el fet d'haver preguntat massa és el que ha acabat amb aquesta història dels expedients de 2021 i 2022”.

Jordi Martínez va detallar que, en altres casos, més enllà de la discrepància de parer amb els criteris aplicats per la persona instructora dels expedients, va retornar alguns sense signar perquè “no hi consten les al·legacions” o perquè “es diuen coses que no puc veure. I el que em diuen és que no puc veure el que signo i que en una signatura d'expedient mare engloba molts altres expedients. Per tant, és cert que jo deixo de signar expedients, perquè si no puc veure el que signo, no ho signo”.

Per a Martínez, “no deixa de ser curiós que just ara quan el regidor qüestiona algunes sancions aparegui aquest tema dels expedients, sobretot si tenim en compte que des del 2021 aquest fet era conegut, està per escrit i perfectament documentat”.

El Ple ordinari del mes d’abril a l’Ajuntament d’Olesa va incloure, aquest dijous, força punts relacionat amb el cessament, el passat 5 d’abril, del regidor Jordi Martínez, qui fins aleshores havia estat regidor de Seguretat Ciutadana, Mobilitat, Benestar Social i Economia i Hisenda. El cessament de Martínez, ara regidor no adscrit en haver estat apartat del grup municipal del Bloc Olesà-CUP, ha portat el govern a aprovar en ple la modificació de la composició de les comissions informatives, Junta de portaveus, representació en òrgans col·legiats i el règim de dedicació dels membres de la corporació.

L’ara regidor no adscrit va afirmar en el ple de dijous dijous, segons ha recollit el web municipal, que si no ha dimitit és perquè no se sent culpable i perquè seguint com a regidor “puc lluitar per defensar la meva innocència i per recuperar la confiança tant de l'equip de govern com del meu grup” alhora que “com a regidor podré seguir estant el servei de la ciutadania”.

I Jordi Martínez va formular dos precs: que es creï una comissió informativa en la qual es pugui explicar i aportar tota la documentació de què disposa i també que es creï una comissió d'investigació “amb l'objecte de treure conclusions i que fins que no hi hagi una resolució se’m restitueixi en les meves funcions i en les meves competències delegades. El camí de la justícia és tan lent que si el cas acabés arxivat o sense cap responsabilitat per part meva, el mal que m'hauran fet i m'hauran causat serà llavors irreparable”.

L’alcalde d’Olesa, Jordi Parent, va assegurar a Jordi Martínez que l’assumpte ha estat un tema molt complicat per a l’equip de govern que ha ferit profundament els seus integrants: “primer som persones, després som polítics”, va dir. Ara bé, donat que l’equip de govern “tenia damunt la taula 102 expedients que van perjudicar l’administració amb 23.000 euros ” l’única solució era demanar assessorament jurídic a experts penalistes perquè el cas podia comportar un presumpte delicte de prevaricació per omissió. De fet, segons l’alcalde, fins a dos penalistes conclouen que l’Ajuntament està obligat a actuar en aquest cas, sobretot tenint en compte que la signatura dels expedients sancionadors és una delegació que fa l’alcalde. La figura de l’alcalde, per tant, podia quedar desprotegida jurídicament i “per ètica política” es decideix traslladar el cas a l’autoritat judicial i fer el cessament.

Jordi Parent va recordar-li a Jordi Martínez que podia haver declinat la delegació de funcions en aquest assumpte o haver avisat l’aleshores alcalde però que no ho va fer. De fet, segons l’alcalde, “podem arribar a compartir els motius, però no el fet”.

Per la seva banda, el 1r tinent d’alcalde, Marc Serradó, va afirmar també que tant el cessament com l’apartar Jordi del Bloc Olesà-CUP havia estat una decisió molt dolorosa però que “no actuar era impossible” davant els fets evidenciats i el possible delicte que poden comportar. La separació del partit, va dir Serradó, havia estat conseqüència de tot plegat i és “temporal” ja que s’han de dirimir els fets. Segons el regidor, “respectem la presumpció d’innocència i animem al senyor Martínez a defensar-se però enteníem que els fets eren incompatibles amb la continuïtat dins el partit, i per tant, per raons de “responsabilitat i d’ètica política hem hagut de prendre aquesta decisió”.