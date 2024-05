Protesta davant la Monumental de Barcelona contra la festa pel Dia Internacional de la Tauromàquia

Una setantena de persones segons l'Ajuntament han protestat aquest dijous a la tarda davant la històrica plaça de toros Monumental de Barcelona contra la festa privada que la Federació Taurina de Catalunya ha organitzat a l'interior de l'immoble per celebrar el Dia Internacional de la Tauromàquia. La festa, sense toros a l'arena, ha motivat l'oposició del Partit Animalista amb el Medi Ambient (Pacma), que ha fet una crida a concentrar-se davant l'equipament per mostrar el rebuig a la iniciativa. La intenció dels concentrats, que no han ocupat la calçada, era encerclar l'edifici com a manera de mostrar l'oposició a la festa taurina.

Iván Guijarro, portaveu a Catalunya del Pacma, ha explicat a Catalan News, el mitjà en anglès de l'ACN, que la concentració tenia com a objectiu reivindicar la "involució" que suposa l'acte "simbòlic" que es feia a l'interior de la Monumental, "fomentant la violència i intentant normalitzar la que s'exerceix contra els animals".

També ha opinat que la festa convocada per la Federació Taurina de Catalunya és una "provocació" i ha afirmat que "no hi ha lloc" per a un tipus d'acte que "pretén consolidar o normalitzar aquesta cultura que no representa Catalunya". Finalment ha indicat que, al seu parer, la festa ha estat "un acte de desesperació del món taurí".

Durant la concentració s'han viscut alguns moments de tensió quan els convidats a la festa taurina entraven a la Monumental, sense que els fets hagin anat més enllà d'algun enfrontament verbal i d'alguna empenta. Els Mossos d'Esquadra han fet acte de presència i han identificat algun dels concentrats.