5 maquillatges d'ulls que triomfaran aquest estiu

Aquest estiu, la teva mirada parlarà per si sola. El maquillatge és en aquests mesos més atrevit que mai, en sintonia amb l'esperit estiuenc, sense horaris ni normes (en teoria!). Així que, atreveix-te a concedir als ulls i les parpelles tot el protagonisme. Aquestes són algunes idees que et proposem:

Splash Eye, la tendència del moment

La primera tendència de la qual et parlarem està causant autèntic furor. Es diu Splash eye o Color Splash i consisteix a aplicar un color vibrant sobretot la parpella mòbil, de manera que aquest quedi ben delimitat. Pots optar per acabats mats o setinats. Això sí, has d'assegurar-te que el maquillatge es mantindrà intacte, perquè l'efecte sigui impecable. Per a això, la maquilladora Cristina Lobato recomana utilitzar eyeliner en gel o ombres en crema. A més, assenyala que, "per a aconseguir un efecte setinat i amb més lluentor, aplica un pigment de pólvores soltes. Aquests tenen una major concentració de color que una ombra compacta". Per a donar encara més intensitat a la mirada, utilitza una màscara de pestanyes negra. O fins i tot, si t'atreveixes, maquilla les teves pestanyes del mateix color per a un look total splash d'allò més estiuenc.

Juga amb el color

Una proposta més atrevida –i per tant millor reservar-la per a ocasions especials– és la d'utilitzar dos tons complementaris. El summer look de YSL Beauté, amb Zoë Kravitz com a protagonista, combina un verd profund en la parpella mòbil amb un to morat sota l'ull. Els dos colors s'ajunten en la ratlla, que s'allarga cap a la templa. L'acabat brillant li afegeix sofisticació al conjunt.

Una altra variant possible consisteix a utilitzar el mateix color per a tot l'ull, com pots veure en la proposta de M·A·C Cosmetics. En aquest cas, s'ha triat una tonalitat ataronjada, que queda molt bé amb les pells bronzejades. A més, l'acabat està una mica més difuminat en el contorn, per la qual cosa l'efecte és menys "dramàtic". Si no ets molt atrevida en qüestió de maquillatge, aquesta és la teva opció ideal. Això sí, no t'oblidis del fermall d'or: eyeliner i màscara de pestanyes.

Color sí, però no tant

Les nostres dues últimes propostes de maquillatge per a ulls continuen tenint el color com a protagonista, però en dosis més petites. La primera d'elles és similar al Splash Eye, però no ocupa tota la parpella mòbil. Es tracta d'una ratlla de eyeliner més gruixuda de l'habitual i en el color que més t'agradi. Pots allargar-la més o menys, en funció de l'efecte que estiguis buscant. El to lila que porta l'actriu Millie Bobby Brown és un dels preferits de la temporada, especialment per a pells no gaire brunes. Algú ha dit eyeliner i màscara de pestanyes? Doncs sí, aquí tampoc poden faltar.

I, finalment, la proposta més minimalista però igualment original i divertida és la que proposen des de NYX Professional Makeup. Es tracta d'una simple línia que voreja la parpella mòbil. Sense res més. Fàcil, ràpid i efectiu. El color és elecció teva, en funció del bruna que estiguis, l'efecte que busquis i com sigui la resta del teu estilisme. En aquest cas, la creativitat també és més que benvinguda. Així que si busseges una mica per les xarxes socials trobaràs un munt d'inspiració.