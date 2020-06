Sandàlies: Cinc models per lluir a l'estiu

Ja és aquí l'estiu i amb ell les altes temperatures i les ganes de sortir al carrer amb roba fresca i lleugera, a més d'afavoridora. En aquest nou look, cada vegada cobra més importància el calçat, amb les sandàlies com a clares protagonistes de l'estació estival.

Et proposem diverses opcions perquè vagis còmode i a la moda, comptant amb les tendències que més es portaran al llarg d'aquest estiu 2020 i que et faran sentir-te a gust i al mateix temps cuidar els teus peus.

La sofisticació de Panama Jack

El cuir torna a ser protagonista aquest estiu, amb elegants models 100% fabricats a Espanya que destaquen per la seva durabilitat, qualitat de materials i comoditat. El model Julia està disponible a partir de 56,10 euros i et permetrà triar entre vuit colors diferents.

Màxima comoditat amb MiMao

Una altra opció totalment espanyola, que promet màxima comoditat amb uns materials de primera qualitat. Súper flexibles i molt lleugeres, les sandàlies BIO estan elaborades amb pell amb dues tires conformant un disseny senzill, però atemporal, que podràs lluir durant diversos estius sense témer que passi de moda. La plantilla de gel ajuda al fet que el teu peu no pateix quan les portes. I el seu preu, a partir de 45 euros, també és un altre dels seus punts forts.

La robustesa de Timberland

Una icònica marca de calçat que és una absoluta garantia de qualitat i durabilitat. El seu model Capri Sunset Wedge està elaborat amb materials reciclats, ecològics i renovables. Disponible en cinc colors, té revestiment de tela, tancament de sivella i una plataforma amb taló de 8 centímetres.

Clarks i la seva senzillesa

Si busques un model còmode, pràctic i simple, alhora que elegant i modern, aquesta pot ser la teva millor opció. A partir de 57,98 euros i disponible en tres colors, el model Bright Pacey serà el teu aliat quan triïs un look casual. Ofereix una elevada comoditat amb una elaboració basada en cuir i tancament de velcro.

Modernitat gràcies a Camper

Aquesta marca espanyola aposta per un disseny una mica més arriscat, amb el peu més cobert, tires creuades, lleu desnivell en el taló i tancament de velcro. Està disponible en una desena de colors i combina perfectament amb qualsevol 'outfit' estiuenc.