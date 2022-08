Qualitat, excel·lència i innovació. Són les premisses amb què treballa GR177, una constructora amb seu a Castellterçol que dona prioritat a la qualitat dels materials i a l’alta qualificació de la seva mà d’obra. L’experiència de 15 anys en el sector els avala i els resultats assolits amb els projectes els posiciona com una empresa de referència en el sector de la construcció, tant en obra nova amb la realització de projectes integrals, com en la remodelació de cases per redistribuir el disseny o sanejar l’estructura.

Amb Danny Carrión al capdavant, GR177 ofereix assessorament des de l’inici fins al final, amb l’objectiu que els projectes s’adaptin a les necessitats dels clients. «Projectem, dissenyem i construïm productes a mida, fent partícip al client des del començament del projecte fins a l’entrega de claus», remarca Danny Carrión. Els clients de GR177 valoren el compliment de les garanties de qualitat per part de l’equip de professionals, format per gairebé una cinquantena de persones.

«Estem ben posicionats en el sector de la construcció, i treballem sobretot per a clients amb un cert nivell adquisitiu i idees exclusives», explica el gerent, Danny Carrión, que remarca la importància «d’acompanyar el client» en la selecció del producte: «Treballem amb proveïdors i fabricants de materials de prestigi».

Tres àrees de negoci

La promoció, construcció i rehabilitació d’habitatges és l’activitat principal de l’empresa, però no és l’única. Una altra àrea de negoci és la construcció de basses d’aigua per a comunitats de regants, agricultors o societats agràries, una activitat centrada al sud de França, on GR177 hi té una altra seu que complementa la del Moianès. I una altra oferta que també té demanda a nivell internacional són les sales blanques, és a dir fer laboratoris o quiròfans. GR177 s’ha fet un nom en el sector de la construcció a nivell català, espanyol i internacional. L’evolució ha estat bona i l’empresa encara el futur amb optimisme.

La vessant social

L’empresa GR177 té un programa de responsabilitat social mitjançant el qual dona suport a entitats i associacions. Per exemple, col·labora amb el TEA Moianès, una associació que treballa per a infants i famílies afectades per l’espectre autista. La constructora GR177 també fa una aportació econòmica anual a Unicef, l’organització que lluita per garantir els drets dels infants. D’altra banda, se solidaritza amb territoris necessitats: actualment amb Ucraïna, fent-hi arribar camions amb material; o fa uns anys amb el Marroc, portant-hi productes farmacèutics i ordinadors. Tal com explica Danny Carrión, «destinar una part del moviment de l’empresa a actes socials és una satisfacció personal».

Experiència en el sector

Danny Carrinón és el gerent de GR177, una empresa constructora, amb seu a Castellterçol, que porta quinze anys en el sector i s'ha consolidat com un referent.