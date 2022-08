L’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, conjuntament amb l’àrea de Mobilitat del Consell Comarcal del Moianès i el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, està treballant per posar en marxa, aquest proper mes de setembre, una prova pilot de transport a demanda, és a dir amb reserva prèvia, entre el municipi i la ciutat de Vic. Es tracta d’un projecte que la població del Moianès fa temps que treballa i que ara es posarà a prova amb l’objectiu d’obtenir un servei fix.

La millora del servei públic de transport interurbà és un dels reptes que l’Ajuntament d’Oló s’havia marcat i ara farà un primer pas amb un nou servei de transport fins a la capital d’Osona. Segons l’alcalde d’Oló, Xavier Baraut, la connexió amb la ciutat de Vic en transport públic «és un tema que la gent sempre ens demanava, perquè cap a Manresa si que hi ha transport però cap a Vic, on també va molta gent, no tenim cap servei». Per aquest motiu, «fa molt temps que des de l’Ajuntament i el Consell Comarcal treballem en aquest sentit i, de moment, hem pogut aconseguir el transport a demanda», assegura Baraut. El mercat que s’hi celebra els dimarts i els dissabtes i el creixent nombre d’estudiants que van a la Universitat de Vic són dos dels principals motius que desperten l’interès per tenir un transport públic que faci aquesta ruta.

La prova pilot que es preveu posar en marxa aquest mes vinent oferirà servei els dies feiners de dilluns a divendres, amb tres expedicions que sortiran de Santa Maria d’Oló en direcció a Vic i tres que aniran de la capital d’Osona cap al municipi del Moianès. Els dissabtes que siguin feiners també hi haurà dues expedicions d’anada i dues de tornada. El trajecte entre les dues localitats es farà per l’Eix Transversal i sense fer parada en cap altre municipi.

Segons l’alcalde, es tracta «d’una prova pilot per veure si realment hi ha usuaris i és una necessitat, i esperem que funcioni perquè la nostra idea és que el servei es pugui establir de manera fixa». En aquest mateix sentit, Baraut explica que ja s’han fet diferents intents per establir una línia de transport públic diari par anar cap a Vic, aprofitant l’Eix Transversal, que passés pels municipis de Sallent, Artés, Avinyó i Oló, però que, fins ara, no han arribat a prosperar. Per això, creu que aquesta prova pilot pot ser un primer pas «per obrir aquesta finestra, ja que si funciona podem tenir més força per demanar que sigui un servei fix».

Cal fer reserva prèvia

Amb l’anomenat Transport a demanda (TAD) l’autobús no passa per cap de les parades establertes si prèviament els usuaris no han fet un reserva el dia abans per a un lloc i una expedició en concret. La previsió és que el servei que es posarà en marxa a Oló s’iniciï el proper mes de setembre en un data que encara està pendent de concretar-se. També s’està treballant en el sistema per realitzar les reserves del servei i en els horaris definitius.