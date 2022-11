El grup B, la bomba geopolítica del Mundial, es tanca aquest dimarts amb un doble plat interessant. A més de l’Iran-EUA, es produirà l’esperat duel britànic, el xoc entre Anglaterra i Gal·les, dues seleccions amb una rivalitat històrica que arriben al pols final en condicions molt diferents. Mentre els pross tenen gairebé la classificació a la butxaca, el bloc de Gareth Bale necessita combinar el seu triomf amb un empat entre americans i asiàtics per passar a vuitens.

La setmana passada ja es va viure a Espanya un avançament de l’odi entre tots dos conjunts. Seguidors anglesos i gal·lesos van protagonitzar una lamentable baralla als exteriors d’una discoteca a Tenerife. El precedent oficial més similar trasllada l’Eurocopa del 2016, quan Anglaterra va tombar Gal·les (2-1) amb un gol de Sturridge en l’últim sospir. Però el torneig va continuar i els pross van patir una humiliació a vuitens davant Islàndia, mentre Gal·les va aconseguir unes semifinals històriques.

El Inglaterra-Gales será de alto voltaje de cara a conseguir el pase a octavos. Tristemente, los aficionados de unos y otros decidieron tomárselo así... en Tenerife. Qué triste



📽️@Hauvetime pic.twitter.com/hNqU2V0LOV — Manu Heredia (@ManuHeredia21) 26 de noviembre de 2022

En aquell moment, Gareth Bale va escalfar el xoc dient que «cap jugador anglès tindria nivell per jugar a Gal·les», una bestiesa que no es va atrevir a repetir aquest dilluns. «Som un equip, un grup que lluita molt dur i que treballa per ajudar el company. Ens hauria encantat guanyar-ho tot i jugar molt millor, però la realitat és que el futbol és dur. Si fos fàcil, seríem favorits per guanyar el Mundial», va valorar el jugador de Los Angeles FC, que va ser contundent en la seva resposta sobre si podria ser el seu últim partit en la selecció: «No».

«El vell enemic»

El capità gal·lès no va descartar una gesta. «Anglaterra té les seves debilitats. Tothom les té. Nosaltres hem fet la nostra feina i els hem estudiat, però segur que ells han fet el mateix», va afegir l’exmadridista. Gal·les no podrà comptar amb el seu porter titular, expulsat davant l’Iran, mentre Southgate medita introduir canvis en el seu onze. Walker, Foden o Henderson podrien ser les novetats.

25 #ThreeLions players are training in Qatar ahead of tomorrow's game against Wales, with @ben6white absent through illness. @JHenderson will join Gareth Southgate for our pre-match media conference later today. pic.twitter.com/zikKxfYraX — England (@England) 28 de noviembre de 2022

«La rivalitat entre Anglaterra i Gal·les és ferotge. No importa si es juga al futbol o al rugbi. És el vell enemic i un derbi local. Les nacions d’origen no s’enfronten sovint, per la qual cosa això no farà més que augmentar l’emoció d’aquest partit, que es pot definir com la batalla de la Gran Bretanya», argumentava Phil Cadden, periodista del diari ‘The Sun’ que cobreix la informació de la selecció gal·lesa. El combinat de Robert Page no venç Anglaterra des del 1984.