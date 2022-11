Amb més esperit que futbol, en un altre dels seus anguniosos partits, la selecció argentina va avançar als vuitens de final del Mundial. Ho va fer acompanyada de Polònia, que va respirar alleujada malgrat la derrota (0-2) perquè el resultat del partit entre l’Aràbia Saudita i Mèxic li permet colar-se en les eliminatòries, per la diferència de gols respecte als mexicans.

L’Argentina, que viu cada partit com una qüestió d’Estat, amb una passió que de vegades empeny i d’altres tenalla els jugadors, va millorar les seves prestacions: va merèixer la victòria perquè, sense fer un partit brillant, va jugar més i millor que els polonesos, que amb prou feines van inquietar el porter argentí.

Ni rastre de Lewandowski, una illa al mig d’un equip massa gris, però que va celebrar el pas als vuitens de final. Pel camí es va quedar Mèxic, penalitzat per la seva pitjor diferència golejadora.

Entossudida a demostrar que la seva ensopegada contra l’Aràbia Saudita va ser només un accident, l’‘albiceleste’ va disputar el seu partit més convincent. Va guanyar sense discussió, en un innegable exercici de voluntat, contra una selecció polonesa que només va oferir ordre i solidaritat defensiva.

Amb majoria absoluta a les grades de l’Estadi 974, els argentins van celebrar la classificació per als vuitens de final com a líders de grup. Els espera Austràlia, un rival teòricament assequible: un alleujament per a una de les aficions més animoses del Mundial.

Scaloni va retocar el seu equip, buscant més joc i menys físic amb l’entrada d’Enzo per Guido, i Julián Álvarez en detriment de Lautaro. L’aposta va fer efecte.

I això que Messi, que va fer història al convertir-se en l’argentí amb més partits mundialistes (22, per 21 de Maradona) va fallar un penal en la primera meitat, concedit pel VAR. Ni tan sols els argentins havien protestat l’acció, quan Szczesny va rebutjar una pilota i va tocar accidentalment la cara del ‘10’. El porter polonès va parar el penal de Messi amb una mà extraordinària. Poc més va poder oferir Messi, ben tapat pels polonesos durant els 90 minuts.

Una voluntat de ferro

L’Argentina, amb una voluntat que sembla indestructible en aquest Mundial, no es va ensorrar. Va continuar sotjant Polònia, intentant obrir el joc per les bandes (sobre tot Acuña per l’esquerra, però sense massa precisió) i buscant sempre Messi entre línies.

L’Argentina va obrir el marcador en el segon minut de la represa, amb una progressió de Molina per la banda dreta. El jugador de l’Atlètic va trobar McAllister, que va connectar una rematada precisa, amb la cama dreta, rasa i ben dirigida al pal dret de Szczesny; una explosió d’eufòria, el gol que col·locava l’Argentina líder de grup. I que li permet evitar França en l’encreuament de vuitens.

L’‘albiceleste’ no només va saber aguantar el resultat, sinó que va deixar el partit gairebé sentenciat poc després, quan Julián Álvarez es va regirar entre els centrals per xutar a gol.

L’‘albiceleste’ s’allibera i presenta candidatura

Amb el partit controlat, l’Argentina va respirar alleujada per primera vegada en tot el Mundial. L’equip de Scaloni ja és un més, després d’acostar-se a l’abisme en la primera jornada.

És un equip que viu de la seva enteresa, pura fe, que s’aferra al seu esperit competitiu, prou per estar en els vuitens de final amb totes les de la llei. Va acabar el partit contra Polònia amb un rondo gegant i una afició entregada: L’Argentina està de ple en el Mundial i segueix entossudida a lluitar fins a les últimes conseqüències.