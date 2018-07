De Maradona a la libèl·lula de Lloris, el més viral del Mundial

El Mundial de Rússia 2018 es va viure amb humor, enginy i crítica a la xarxa, on van ser recurrents els 'memes' de Neymar Jr, Diego Armando Maradona o Yerry Mina, però també les felicitacions a la selecció nipona per la manera en què es va acomiadar del certamen, donant les gràcies després de netejar el seu vestuari.





Llegenda del futbol,va ser present en samarretes argentines, en pancartes, en els càntics dels aficionats ... i a la grada.Va resar per la sort d, va saltar amb els gols com un seguidor més, però va ser qüestionat per la forma en què va celebrar l'agònic tant dedavant l'esquadra nigeriana, ensenyant el dit del mig de les dues mans.Públicament es va posicionar en contra de l'àrbitre nord-americàperquè, segons ell, "es va inventar un penal" en el duel entre. Lava emetre un comunicat en què va lamentar "els comentaris inapropiats i infundats" de l'exjugador deVa marxar abans del que tenia previst, a quarts de final, sense poder confirmar-se com el successor dei de. Però no només això. El davanter delva ser el centre de moltes les crítiques. Alguns rivals el van titllar de "", elli va treure un penal i la xarxa es va omplir de '' del brasiler rodant sobre la gespa després d'alguna entrada.Es van acomiadar donant les gràcies en rus i deixant el vestuari impol·lut, fet que va despertar l'admiració en molts llocs del planeta. L'afició nipona va emular els seus internacionals recollint totes les escombraries de la seva graderia. És una cosa que fan habitualment, per donar exemple al món del futbol.A l'internacional belga el va acompanyar la mala fortuna després del gol del seu company. Va colpejar la pilota amb ràbia, buscant la xarxa, però la pilota va anar directa al pal. El rebot va acabar a la seva cara, tot i que aquesta acció no va tenir majors conseqüències.El lateral iraniàva protagonitzar una de les imatges delper un fallit servei de banda. En el duel de la fase de grups davantva prendre impuls amb una tombarella, sense el resultat desitjat. Va acabar renunciant a aquesta excèntrica jugada i va fer el moviment habitual.Els internacionals senegalesos van espantar la pressió i els nervis abans dels seus partits a través del ball. La seva alegria i diversió van ser contagioses i van protagonitzar una de les imatges del. D'aquesta manera va celebrar també els seus tres gols el central, clau per a la selecció deen la fase de grups. El defensa delva forçar, a més, la pròrroga a la cruïlla de vuitens de final davantper consagrar-se com una de les grans revelacions del certamen.Una libèl·lula que planejava per l'estadies va ficar a la boca del porter de. En els primers minuts de la trobada de quarts de final davant, després d'un servei de porteria, el porter delva haver d'esforçar-se a evitar menjar-se involuntàriament a l'insecte, entestat a incomodar.