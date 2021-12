La proximitat del Nadal ha provocat un increment de la venda dels tests d’antígens a les farmàcies. De fet, en algunes ja hi ha desproveïment. Hi ha una sobre demanda de tests que ve motivat pel repunt de la sisena onada de covid-19 (que té símptomes molt similars als refredats) i la voluntat de moltes famílies de fer-se'n abans de participar en les trobades típiques d'aquestes dates.

Tot i que les proves que es venen a la farmàcia han millorat molt, la seva fiabilitat en persones sense símptomes és baixa i alguns metges desaconsellen utilitzar-les i garantir a canvi que durem la mascareta i guardarem distàncies en les celebracions. D’altres el recomanen, per descartar positius d'entrada, però recalquen que si el resultat és negatiu sempre s'hauran de mantenir les mesures de prevenció.

Com que hi ha dubtes a l'entorn d’aquestes eines, en aquest article recollim són algunes de les claus per saber com i quan utilitzar-los, quin comprar i com interpretar els resultats.

1. Els he d’utilitzar abans d’una celebració de Nadal?

El problema dels tests de farmàcies és que s’han validat per a persones amb símptomes. En aquests casos, la sensibilitat per detectar contagiats és superior al 85%, segons explica Jordi Vila, cap de Microbiologia de l’Hospital Clínic i investigador de l’Institut ISGlobal. Però en persones que no tenen símptomes, la fiabilitat per detectar infectats i, per tant, amb possibilitat de transmetre el virus «baixa moltíssim», fins al 65% i 75%. Per tant, si el resultat és positiu amb molta seguretat hi ha covid, cal aïllar-se i contactar amb el sistema de salut per confirmar-ho. Però es produeixen desenes de falsos negatius. Només cal recordar el sopar de sanitaris a Màlaga, on els participants es van fer un test previ i més de 80 es van contagiar.

Per això, Vila no aconsella realitzar-se un test abans d’una celebració nadalenca, ja sigui amb familiars, amics o companys d’empresa, a no ser que, si el resultat és negatiu, se segueixin mantenint totes les precaucions, com l’ús de mascareta tota l’estona possible, la ventilació i la higiene de mans, sobretot si a la taula s'hi asseu una persona vulnerable. «Els tests estan bé com a complement a les mesures de seguretat», afirma.

En la mateixa línia, l’epidemiòleg i expert en salut pública Daniel López Acuña considera que, en persones sense símptomes, «no tenen una utilitat que valgui la pena». Per això considera que la decisió de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de regalar tests de farmàcia és una mesura «demagògica» i que té el «risc de generar falses seguretats» i relaxacions si el resultat és negatiu.

2. És aconsellable el seu ús si tinc símptomes, ja sigui de covid, refredat o grip?

En aquest cas, sí que està indicat, a més de contactar i seguir les indicacions del sistema sanitari. Segons explica José María Molero, metge d’atenció primària i del grup d’infeccioses de la societat Semfyc, els tests d’autodiagnòstic són més sensibles si la càrrega viral és alta, i s’aconsella el seu ús en pacients amb símptomes com febre, tos o malestar generalitzat els cinc primers dies.

Així mateix, és recomanable utilitzar-los quan s’hagi estat en contacte estret amb una persona infectada. Si bé, de nou el negatiu no exclou la infecció, per la qual cosa Sanitat recomana les persones completament vacunades i que hagin mantingut un contacte de risc que limitin les seves interaccions socials.

3. Quins tipus de test hi ha i com he de realitzar-los?

Els tests que es venen a les farmàcies, físiques o ‘online’, estan validats per la UE i tots tenen una sensibilitat per sobre del 85% en persones amb símptomes. El problema és que no hi ha estudis que permetin comparar-los entre ells i en asimptomàtics, per saber quin és millor. A més, els fabricants de les proves d’autodiagnòstic no han realitzat assajos a Espanya, cosa que sí que ha passat amb les proves d’antígens que s’utilitzen als centres de salut i per això la seva efectivitat és menor.

També canvia la manera com es realitza el test. En el sistema sanitari prenen mostres nasofaríngies, és a dir, l’hisop s'introdueix profundament.

En els tests d’autodiagnòstic no fa falta introduir tant l’hisop però sí que és convenient «fregar-lo bé a dins del nas perquè el virus és a les cèl·lules i cal desprendre-les», segons explica el microbiòleg Jordi Vila. «Posar i treure l’hisop no serveix», afegeix. I opina que són més fiables els tests de nas que de saliva, però en els dos casos cal recollir bé la mostra i per a això cal seguir al peu de la lletra les instruccions que conté l’envàs.

4. Són fiables davant la variable òmicron?

Els estudis són encara preliminars però indiquen que els tests de farmàcia sí que detecten la presència de covid tot i que el virus sigui de la variant ómicrom que, segons ha alertat l’OMS, es propaga més ràpidament. Poden detectar el contagi, però això no significa que indiquin a quina variable pertany. Per saber-ho és necessari una PCR o la seqüenciació de la mostra.

5. Què faig per estar segur per Nadal?

La seguretat cent per cent no existeix, «però la clau per evitar contagis per Nadal és la prudència», segons explica López Acuña, que recomana limitar les celebracions als convivents i si es barregen més de dues bombolles, excloure els no vacunats o els més grans de 60 sense dosi de reforç. Així mateix, aconsella utilitzar tot el temps possible la mascareta i ventilar. Les persones que tinguin algun símptoma, per suau que sigui, o els qui hagin mantingut un contacte amb algun contagiat, no hi haurien d’assistir.

I si es disposa de prou diners, el més efectiu per detectar els contagiats asimptomàtics és realitzar-se una PCR i aïllar-se fins a tenir el resultat. I tant les PCR com els tests d’autodiagnòstic haurien de repetir-se abans de cada celebració. És a dir, no val fer-se una prova el dia 24 de desembre i pensar que amb això s’està segur tot el període nadalenc.