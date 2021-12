Els CAP han atès aquest dilluns 27.021 pacients de covid, la xifra més alta en tres mesos. Aquestes visites estan creixent a un ritme d’un 30% setmanal. Pocs dies abans de Nadal, la sisena onada de l’epidèmia continua creixent a Catalunya, on els hospitals ja atenen 1.106 persones ingressades per covid, 259 de les quals estan en estat crític, una situació que no es donava des de setembre. I els contagis pugen de manera notable: 6.258 en les últimes 24 hores, una xifra que tampoc es veia des de l’estiu. La tensió sanitària es nota més en l’atenció primària, segons confirmen les dades de Salut.

En aquest context, els principals indicadors segueixen a l’alça: el risc de rebrot (EPG), índex que mesura el potencial de creixement de l’epidèmia, continua pujant de manera considerable i se situa en 569 punts, 39 més que ahir. També s’ha de recular al juliol per trobar una xifra tan alta. Els morts per covid des de l’inici de l’epidèmia en són ja 24.241, 38 comunicats en les últimes 24 hores. La velocitat de propagació del virus (Rt) a Catalunya és avui, com ahir, d’1,20, dues centèsimes menys que ahir, fet que significa que cada 100 infectats contagien una mitjana de 120 persones i que segueix la transmissió comunitària del virus. Des de l’inici de l’epidèmia, un total d'1.088.430 persones han sigut diagnosticades de covid-19 per tota mena de proves a Catalunya, 6.258 comptabilitzades en les últimes 24 hores. La incidència acumulada de casos confirmats per PCR o test d’antígens a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) és de 273 casos, mentre que la incidència acumulada a 14 dies (IA14) se situa en els 486 casos. Tots dos pugen. La positivitat –el percentatge de PCR i TA amb resultat positiu– és del 10,36%, un creixement sostingut des de fa setmanes que s’allunya del percentatge màxim que estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar una epidèmia sota control, que és del 5%.