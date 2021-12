Encara amb l’atenció posada en l’aparició de la variant òmicron del coronavirus, diversos científics han detectat una nova versió d’aquesta soca, a priori, més difícil de detectar a causa de la seva genètica. Aquest nou llinatge d’òmicron ha sigut denominat BA.2 i s’ha detectat en diferents casos de Sud-àfrica, Austràlia i el Canadà, tot i que no descarten que s’hagi propagat per més països, segons alerta Redacción Médica.

Els científics expliquen que mentre l’òmicron és una variant denominada BA.1, aquesta nova ha sigut anomenada BA.2. Segons ha explicat a The Guardian el director de l’Institut de Genètica de l’University College de Londres, François Balloux, aquesta nova soca és «genèticament diferent» de l’òmicron i podria tenir també un comportament diferent.

A més, segons revela el diari britànic, la variant encara es detecta com a coronavirus mitjançant totes les proves habituals i es pot identificar, com la variant òmicron, mitjançant proves genòmiques, però els casos probables no es mostren en les proves PCR rutinàries que aporten els resultats més ràpids.

Això s’explica perquè no té la mutació característica al gen S que permet que l’òmicron BA.1 s’identifiqui fàcilment a través d’una PCR, el tipus de test més utilitzat. Per això, alguns investigadors han anomenat aquest tipus d’òmicron ‘el sigil·lós’. No obstant, malgrat les dificultats per a la seva detecció, des de l’Institut CSIR de Genòmica i Biologia Integrativa han assenyalat que «encara no hi ha res a témer».