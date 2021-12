Totes les famílies amb infants d'entre 5 i 11 anys ja poden demanar cita prèvia a través del portal VacunaCovid per poder vacunar els nens i nenes d'aquesta franja d'edat a partir d'aquest dimecres, si bé encara no es podrà fer a tot el territori de la Catalunya Central. Sí que es començarà a vacunar a l'Anoia demà, però als punts habilitats de Manresa i de Berga, no serà fins divendres. El personal de la regió sanitària central està acabant d'ultimar els detalls i els horaris concrets de vacunació.

En qualsevol cas, ja es pot demanar cita prèvia després que el departament hagi habilitat aquest canal per poder demanar hora per a aquesta franja d'edat, coincidint amb l'arribada de les primeres 234.000 dosis d'aquesta vacuna pediàtrica, de Pfizer. Els punts habilitats seran els habituals: l'espai de l'Escorxador a Igualada, el Palau Firal de Manresa i l'Hotel d'Entitats de Berga.

Els horaris

Pel que fa als horaris, ja es detallaran quan s'hagin acabat de tancar, però fonts de la regió sanitària de la Catalunya Central han avançat a Regió7 que la vacunació pediàtrica es farà en uns torns i uns circuits diferenciats de la d'adults, entre altres coses, perquè les dosis tampoc són les mateixes. Per altra banda, els infants que es vacunin sense estar acompanyats dels seus pares i mares (per exemple amb els avis i àvies) hauran de presentar un document de consentiment.

Les dosis

De moment es comptarà amb aquesta primera remesa de 234.000 dosis, però és previst que n'arribi una segona a començament de gener. Es tracta de la mateixa vacuna que la subministrada en adults, tanmateix la dosis per a aquesta franja d'edat és un terç (10 micrograms) de la que s'administra als adults i adolescents. Això no obstant, la dosi és la mateixa per a un nen o nena de 5 anys que per a un nen i nena d'11, i caldrà administrar dues dosis separades per 8 setmanes.

Pel que fa als infants amb antecedent d'infecció per covid (amb TAR, PCR o serologia positiva) es vacunaran amb una sola dosi a partir de 4-8 setmanes després del diagnòstic de la infecció o la data d'inici de símptomes. En cas de tenir infecció després d'haver administrat la primera dosi, es completarà la pauta amb una segona quan hagin transcorregut entre 4 i 8 setmanes de la infecció. Per últim, qui compleixi 12 anys en els pròxims mesos es vacunarà amb una dosi de vacuna pediàtrica, i si compleix 12 anys entre la primera i la segona dosi, aquesta darrera serà una dosi d'adults.

La vacuna ha rebut l'aprovació de les Agències del Medicament dels Estats Units i d'Europa i s'ha demostrat segura i eficaç en aquesta franja d'edat, segons asseguren fonts del departament. Als Estats Units ja se n'han administrat gairebé 5 milions i no s'han notificat efectes adversos greus, i tan sols reaccions adverses locals com envermelliment i dolor a la zona de la punció. Només en alguns casos, després de rebre la segona dosi, s'ha produït cansament, febre o mal de cap, que s'han resolt en poques hores.

Insistència als majors de 60

A banda de la vacunació pediàtrica que s'obre dimecres en alguns punts del territori, el departament insisteix en la necessitat de continuar vacunant persones majors de 60 anys. «És prioritari perquè és el col·lectiu que més ingressa i més UCI's necessita», apunta la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, acompanyada de la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinchel, que han avançat aquest dilluns el desplegament d'un conjunt de mesures per contenir el creixement de la covid a Catalunya. També des de la regió sanitària de la Catalunya Central s'ha insistit en la necessitat d'anar avançant en aquestes vacunacions de dosis de reforç «aprofitant el Nadal» per poder anar ampliant el col·lectiu de gent amb la pauta completa.

Fins ara, a Catalunya s'han posat gairebé 12,5 milions de dosis, de les quals 1 milió han estat dosis addicionals, «unes xifres i una fita molt importants per a Catalunya», segons ha apuntat Cabezas. Pel que fa a les dosis de record, ja s'ha administrat en un 93,5 % a les residències, i també la tenen el 72% de les persones no residents d'entre 70 o més anys. En canvi, només la tenen el 31,5 % de les persones d'entre 60 i 69 anys. Pel que fa a la de Janssen, s'han administrat en prop de 60.000 persones.

Cabezas ha recordat que s'han habilitat punts mòbils i fixes de vacunació amb la col·laboració de Seat per tal d'incentivar i facilitar la vacunació. En aquest sentit, va insistir que «necessitem posar moltes vacunes i la millor manera, el més eficient per a tothom, és planificar-ho amb cita. És fàcil de fer i qualsevol tindrà cita ben aviat perquè hi ha molta oferta accessible», ha apuntat.