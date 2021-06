«És una pel·lícula d’acció que marcarà un abans i un després en la cinematografia espanyola»: així defineix el director Daniel Benmayor el nou film de Netflix Xtremo, que avui arriba a la plataforma gràcies a la persistència del seu protagonista i, també, guionista, Teo García. Entre d’altres localitzacions, el film es va rodar a Manresa el novembre del 2019, i Xàldiga va recrear un correfoc.

«El film destacarà perquè a Espanya mai no se n’ha fet cap com aquest. És veritat que hi ha hagut cintes amb seqüències d’acció, però no se n’ha fet una que ho sigui purament. Xtremo és acció sense descans. El que nosaltres pretenem amb aquesta pel·lícula, des de la part artística, és crear un segell d’acció made in Spain igual que s’ha fet amb altres gèneres», declara Benmayor.

Teo Garcia, especialista en arts marcials, va escriure el primer esborrany fa catorze anys, i fins que Netflix no li va acceptar cap altre productora no l’hi havia volgut donar suport. «És un somni fet realitat», apunta Garcia.

El film exposa la venjança de Max, un home disposat a acabar amb la vida del seu germà, Lucero, perquè aquest va trair la família dos anys abans matant el fill i el pare de Max i deixant-lo a ell gairebé mort. Maria, germana de Max, també busca venjança.