Espectacles musicals

MANRESA

Arlet

Avui, a les 20.30 h, a la basílica de la Seu, concert del grup manresà, que presentarà el disc Mil Raons. Recentment també han publicat el senzill Ganes de tu. A benefici de la restauració de l’orgue de la Seu. Entrades: 10 euros. A la venda abans del concert. No cal reserva prèvia.

Vibra Festival

Avui, a les 21 h obertura de portes, al Palau Firal, concert d’Iseo & Dodosound, en el marc d’Inédito Tour. Entrades: 22 euros. Dissabte, a les 20 h obertura de portes, al Palau Firal, actuació d’Ekko (rock) i Smoking Souls. Entrades: 16 euros (les 100 primeres entrades a 14 euros). Més informació: vibrafestival.cat. La programació s’allarga fins al 17 de juliol.

Voilà! a la Lluvià!

De dijous a diumenge, de 19 a 00 h, a l’exterior de la Torre Lluvià, oferta per gaudir de l’estiu en un entorn privilegiat on poder sopar, gaudir d’un concert o fer una copa. Entrada gratuïta. Avui, a les 21 h, concert amb DO Bages amb el santvicentí David Uclé. Entrades: 5 euros. A la venda a entradium.com. Dissabte, a les 20 i a les 22 h, els alumnes de cant de Manresa Teatre Musical presenten la seva tradicional audició davant del públic. Gratuït. Més informació: www.voila.cat.

T’Embolica la Troca

Dissabte, a les 19 h, al convent de Santa Clara, concert solidari de presentació del disc Aire, Terra, Mar de música folk per pensar. En benefici de la Fundació del Convent de Santa Clara i el Banc d’Aliments de Manresa. A l’entrada es recolliran packs de llet.

CAL ROSAL

Konvent Piano

Avui, a les 21 h, al centre cultural Konvent, Elisabeth Raspall World Trio presentarà l’àlbum Links. A les 23 h, Trio Casablancas interpretarà Trio Arxiduc, de L.V. Beethoven; i Moviment per a Trio, de Benet Casablancas. Dissabte, a les 19 h, al centre cultural Konvent, Lucas Delgado i Juan Pastor presentaran el disc La Punta de l’Iceberg. A les 20.30 h, Jordina Millà, Sònia Sánchez i Núria Andorrà faran improvisació lliure. A les 23 h, Neus Borrell i Bru Ferri presentaran Llibretes i Orogènesis. Diumenge, a les 12 h, al centre cultural Konvent, Joaquim Font interpretarà Fantasia Bètica, de Manuel de Falla; El Pelele, d’Enric Granados; i El Puerto, d’Isaac Albéniz. Reserves per assistir-hi: konventreserva@gmail.com.

CALAF

Vespres d’estiu al pati del Casal

Avui, a les 19.30 h, al pati del Casal de Calaf, Les resilients, projecció i col·loqui amb Cristina Madrid. A les 21 h, concert amb Eisi. Entrada amb taquilla inversa. Es pot sopar mentre es gaudeix dels concerts.

GIRONELLA

Vermusic

Avui, a les 22 h, a la pista de Cap del Pla, concert de tribut a The Police. Dissabte, a les 12.30 h, a la pista de Cap del Pla, concert-vermut amb Cèlia Vila. A les 21 h, espectacle familiar amb Mag Pere. A les 22,30 h, concert amb Aquell Parell. Diumenge, a les 12.30 h, a la pista de Cap del Pla, concert-vermut amb Smooth. A les 19 h, monòleg i humor amb Eugeniadas de David Cols. A les 21 h, concert amb David Ros Duo. En motiu de la Festa Major del Barri de Cap del Pla, i a càrrec de l’Ajuntament, Vermusic i veïns. Entrades per a cadascun dels actes: 1 euro. A la venda a ajuntamentdegironella.entradium.com.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Dos, duet de guitarra

Dissabte, a les 19 h, al monestir de Sant Llorenç, concert clàssic i jazz a càrrec d’Elisabeth Roma i David Aparicio. Entrades: 7 euros. Cal fer reserva a www.civitascultura.org. La localitat es reservarà fins a les 18.45 h del dia de l’espectacle. Venda el mateix dia de l’espectacle al monestir a partir de les 18.15 h.

Paco de la Paz

Diumenge, a les 13 h, al monestir de Sant Llorenç, vermut musical amb l’etern DJ resident del Cafè de la Plata de Sitges. Entrada gratuïta. Més informació a www.civitascultura.org.

IGUALADA

Melenas

Avui, a les 20 h, a laBastida. Concert del grup format per quatre navarreses, amb melodies pop i intensitat. Entrades: 10 euros. Reserva prèvia a labastidareserva@gmail.com.

Igualada Gospel Choir

Diumenge, a les 19 h, al Teatre Municipal Ateneu. Don’t stop the music, primer concert d’estiu oficial per a la formació igualadina dirigida pel music Pau Sastre. Repertori de gòspel modern i les cançons de gòspel de sempre. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla. Organització: Departament de Promoció Cultural. Coordinació: Igualada Gospel Choir.

MOIÀ

38è Festival Internacional de Música Francesc Viñas

Dissabte, a les 20 h, a Les Faixes, concert De la Música de Saló a l’Òpera a càrrec d’Eugènia Boix (soprano) i Laia Masramon (piano). Entrades: 20 euros. Més informació: asociaciones.jmspain.org/moia. Organització: Joventuts Musicals de Moià. Diumenge, a les 11 h, a Les Faixes, classe magistral oberta al públic a càrrec de la pianista Laia Masramon. Dirigida a alumnes de piano de grau professional, superior o màster. Entrades: 10 euros. Més informació: asociaciones.jmspain.org/moia. Organització: Joventuts Musicals de Moià.

PUIGCERDÀ

Scandal DJ’s

Dissabte, a les 12 h, a la plaça Santa Maria, vermut amb música chillout.

10è Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP)

Diumenge, a les 17.30 h, a l’església de Sant Domènec. El festival s’estrena amb una producció pròpia, l’Officium Defunctorum Urgellensis, a càrrec de l’Ensemble Brudieu. Joan Brudieu és considerat un dels compositors més destacats del segle XVI als territoris de llengua catalana. A les 12 h, visita guiada Petjades culturals inclosa en el preu de l’entrada. Descobreix els punts d’interès del municipi i inclou la pujada al campanar de Santa Maria. Entrades: 16 euros anticipades (13 euros, reduïda); i 20 euros a taquilla (16 euros reduïda). Informació i venda a www.femap.cat.

SALLENT

Concerts al Castell de Sallent

Dissabte, a les 22 h. A càrrec de Magalí Sare i Sebastià Gris, que presentaran el disc A boy and a girl. Durant l’actuació hi haurà servei de food truck i bar. Entrades: 15 euros. Informació i venda: www.castellsallent.cat i a l’ajuntament de Sallent. En cas de pluja, a la Fàbrica Vella. Organització: La Trenta-sise

SANT MATEU DE BAGES

Berta Sala

Dissabte, a les 20.30 h, al peu del campanar de l’església de Sant Mateu de Bages, concert Pel Verd Després del Negre, a càrrec de la pianista, cantant i compositora manresana, que presentarà el seu primer treball discogràfic Hertogstraaat, amb el bateria Jordi Junyent i el baixista Josep Junyent. Cal reserva obligatòria per WhatsApp: 693 977 964 o 674 653 444. Concert amb taquilla inversa i la reserva per sopar té un cost de 8 euros. Organització: Agrupació Cultural Riubrogent i Ajuntament de Sant Mateu de Bages.

SANTPEDOR

«Jardins d’Euterpe»

Dissabte, a les 21.30 h, al pati interior de l’institut D’Auro. Nova producció de la Coral Escriny, que recupera un patrimoni musical poc conegut: els balls corejats de Josep Anselm Clavé, que s’interpretaven a la Barcelona de mitjan segle XIX. Amb la participació de la pianista manresana Viviana Salisi i l’Esbart Manresà. Entrades: 15 euros; i 9 euros fins a 12 anys. A la venda a codetickets.com i també a les llibreries Timbaler i l’Horitzó, de Santpedor.

LA SEU D’URGELL

10è Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP)

Avui, a les 21 h, a la catedral. El festival s’estrena amb una producció pròpia, l’Officium Defunctorum Urgellensis, a càrrec de l’Ensemble Brudieu. Joan Brudieu és considerat un dels compositors més destacats del segle XVI als territoris de llengua catalana. A les 19 h, visita guiada inclosa en el preu de l’entrada Joan Brudieu, en clau de Seu, que fa un recorregutper la ciutat per entendre com era al segle XVI i amb referència a la figura de Joan Brudieu. Activitat en col·laboració amb Catalonia Sacra. Entrades: 16 euros anticipades (13 euros, reduïda); i 20 euros a taquilla (16 euros reduïda). Informació i venda a www.femap.cat.

Fires i festes

GALERA

Festa major

Avui, a les 21.30 h, cinema a la fresca amb la projecció de Terra de telers. Presentació a càrrec del director, Joan Frank Charanzonnet, la coguionista i actriu Alba Lopez Manubens i altres membres de l’equip. En acabar, col·logui. Dissabte, a les 22.30 h, concert acústic de Moi i Toti. Diumenge, a les 19 h, actuació de Dani Magyk. Organització: Ass. de Veïns de Galera.

NAVÀS

Fira Intercultural

Dissabte, a la plaça Gaudí. De 18 a 21 h, jocs recicloperats per a totes les edats i tallers interculturals. De 18.30 a 19.30 h, actuacions de cultura popular d’arreu. De 19.30 a 20.30 h, espectacle itinerant amb El Gran Elefant Hathi. A les 20.30 h, concert de percussió africana amb Mandeng Foly. Organització: Ajuntament de Navàs.

PUIG-REIG

12a Festa dels Templers

Dissabte, a les 8 h, sortida des de la plaça Nova de la caminada popular a la Torre de Merola. A les 10 h, inauguració de la Torre de Merola. A les 12 h, visita guiada al campament medieval i visita al castell. Cal concertar la visita. A les 12.30 h, a l’església de Sant Martí, concert de trompetes. A les 18 h, visita guiada, jocs medievals i scape room. A les 21 h, visites teatralitzades a un nou entorn del castell. Cal reserva prèvia. A les 23.30 h, baixada d‘antorxes. A les 18 h s’obrirà la taverna i a les 20.30 h se servirà sopar amb reserva prèvia i hi haurà diversos espectacles d’animació, música, foc... i es farà el 9è concurs de fotografia Templers de Puig-reig. Diumenge, a les 11 h, escape room. A les 12 h, visita al campament i al castell. A les 12 h, presentació del llibre Pintures i pensaments a la comanda templera de Puig-reig, a càrrec dels autors, Fernando Ezquerra Lapetra i Xavier Díaz Carpi. Organització: Ajuntament de Puig-reig i Associació Cultural Templers de Puig-reig.

VieerFest Essencials’21

Diumenge, al camí que uneix la colònia Pons i la colònia Marçal, al costat del riu, mostra gastronòmica de petit format amb Formatgeria Cal Music, Cansaladeria Cal Feliu, Forn Julió, Degustació Terrers, Cervesa Grenyut i Cervesa Hoppit. També hi haurà música a càrrec de membres de la comissió VieerFest. Es faran dos torns: d’11.30 a 15 i de 17 a 20.30 h. Cal apuntar-se a través d’un formulari en línia disponible a les xarxes socials del VieerFest. Es recomana desplaçar-s’hi a peu, ja que no hi haurà zones d’aparcament. Organització: Ajuntament de Puig-reig i comissió del VieerFest.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Festa major

Avui, de 19 a 22 h, a la pista coberta Monsenyor Gibert, concert jove amb Kevin Deké i la Tardet DJ session amb el santfruitosenc DJ Arzzett. A les 21.15 h, al Cobert de la Màquina de Batre, concert de Beth. A les 23.30 h, al Cobert de la Màquina de Batre, concert d’Hotel Cochambre. Dissabte, a les 12 h, als horts de la Sagrera, inauguració de la denominació del pont del Paco. A les 19.30 h, al Museu de la Vinya i el Vi, celebració del primer aniversari amb l’espectacle Music on Cycles de la Dinamo. De 19 a 22 h, a la pista coberta Monsenyor Gibert, concert jove amb Mater i la Tardet DJ session amb el santfruitosenc DJ Arzzett. A les 21.15 h, al Cobert de la Màquina de Batre, concert de Natxo Tarrés & The Wireless. A les 23.30 h, al Cobert de la Màquina de Batre, concert de Strombers. Diumenge, de 9 a 14 h, inici a la plaça de l’Església de l’escape room pels carrers del poble: Desactiva la bomba de fum. Cal inscriure’s a wwww.entrapolis.com. Durant tot el matí, al Bosquet, concentració de cotxes clàssics, organitzada pel Clàssic Motor Club del Bages. A les 12 h, al Cobert de la Màquina de Batre, matinal de cultura popular amb la proclamació de la pubilla i l’hereu, danses tradicionals amb l’esbart Som Riu d’Or, balls dels gegants de Sant Fruitós i sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. A les 19 h, al Cobert de la Màquina de Batre, concert amb l’Orquestra Swing Latino: música i màgia. A les 21.45 h, al Cobert de la Màquina de Batre, ball amb l’Orquestra Swing Latino. Dilluns, de 17 a 21 h, escape room pels carrers del poble. Cal inscriure’s a wwww.entrapolis.com. A les 19 h, festival del Gimnàs V20. A les 22 h, monòleg d’humor amb Txabi Franquesa. Per assistir als actes al descarregar una invitació a www.santfruitos.cat.

SANT JOAN DE VILATORRADA

Festa major

Vespres a l’era: de 20 a 01 h. A les 21 h, Lüa amb Bruni (pop & soul). A les 22.30 h, Sin Remedio (rock). Reserva de taula a través de l’enllaç a la bio de @vilatorratsgrup. Dissabte, a les 18.30 h, al parc Llobet, espectacle de teatre familiar Manelutti, el detectiu dels contes. Organització: Festes Sector Llobet. A les 22 h, al parc Llobet, concert de La Prima Vera. Organització: Festes Sector Llobet. Diumenge, a les 18 h, a la sala de cultura Cal Gallifa, espectacle de playbacks de festa major, a càrrec del Grup Artístic Amics per Sempre. Divendres 9 de juliol, Vespres a l’era: de 20 a 01 h. A les 21 h, Duo de Paso (flamenco pop). A les 22.30 h, El Quinto Carajillo (rumba). Reserva de taula a través de l’enllaç a la bio de @vilatorratsgrup.