Música i innovació s’uneixen com mai al Sónar 2022 en l’edició més interactiva en la història del festival de músiques avançades, que aposta també per ser una experiència d’art digital on poder disfrutar de fotografia, escultura, intel·ligència artificial, realitat virtual i molt més. Qui no descobreixi alguna cosa reveladora en aquest Sónar serà perquè no vol.

️Calendari: del dijous 16 de juny al dissabte 18 de juny.

del dijous 16 de juny al dissabte 18 de juny. Ubicació: Sónar de dia: Fira Montjuïc, avinguda de la Reina Maria Cristina (Barcelona). Sónar de nit: Fira Gran Via, avinguda de Joan Carles I (l’Hospitalet de Llobregat).

Sónar de dia: Fira Montjuïc, avinguda de la Reina Maria Cristina (Barcelona). Sónar de nit: Fira Gran Via, avinguda de Joan Carles I (l’Hospitalet de Llobregat). Artistes principals: C. Tangana, Nathy Peluso, Morad, AJ Tracey, Arca, The Blaze, The Chemical Brothers, Moderat, Eric Prydz, Headie One, Richie Hawtin, Samantha Hudson.

C. Tangana, Nathy Peluso, Morad, AJ Tracey, Arca, The Blaze, The Chemical Brothers, Moderat, Eric Prydz, Headie One, Richie Hawtin, Samantha Hudson. Preus: Entrada de dia 35-58 euros, entrada de nit 72-115 euros, entrada de dues nits 125 euros i abonament vip 310 euros.

Entrada de dia 35-58 euros, entrada de nit 72-115 euros, entrada de dues nits 125 euros i abonament vip 310 euros. Pàgina web: https://sonar.es/es/2022

La programació del Festival Sónar bascularà enguany sobre dos eixos: la diversitat cultural i les noves identitats, i el discurs mediambiental amb ànim de contribuir a la conscienciació col·lectiva. En el seu retorn al format i seus habituals de Fira Bcn el 16, 17 i 18 de juny, després de dos anys de pandèmia, el certamen té una novetat destacada: la reformulació de Sónar+D per fer la seva programació més accessible al públic diürn del festival, amb una reubicació al Palau de Congressos, un nou escenari audiovisual i un exhibició d'art digital. En global, Sónar 2022 presentarà 117 actuacions al seu programa de dia i de nit, entre les quals destaquen les tres estrenes mundials de nous shows de The Chemical Brothers, Moderat i The Blaze.

Un renovat Sónar+D es replegarà al Palau de Congressos alhora que la seva proposta es fusiona més amb la del festival musical, amb nous escenarus i formats. El congrés professional abandona el Pavelló 4 i a l'annex Palau de Congressos inaugura l'àrea de debat SonarÀgora, un nou escenari audiovisual d'alta tecnologia (Stage+D) i un espai expositiu per a art digital. El festival absorbeix d'aquesta manera part de l'activitat de Sónar+D, també amb un escenari Sónar Complex enguany "abocat" (com l'Stage+D) a aquest tipus de propostes.

"D'alguna manera es dilueixen les fronteres entre festival i congrés, per proposar una experiència més complerta pel visitant", ha dit el codirector del certamen Ricard Robles, sobretot pel públic general que podrà accedir a continguts que havien estat més patrimoni dels professionals.

Sónar+D comptarà amb més de 50 ponents, estrenarà nous espais al Palau de Congressos i inaugurarà l’àrea de debat SonarÀgora i el nou escenari Stage+D, dedicat a talks amb un alt component audiovisual i a les presentacions híbrides, entre la conferència i l’espectacle.

Revisió de formats i continguts

Aquesta novetat és un dels efectes en positiu de dos anys d'absència de Sónar (en el seu format i emplaçament habituals). L'experiència de la pandèmia "ha estat decisiva", ha dit Robles, en la revisió d'alguns dels formats i continguts del festival. En l'apartat de continguts, concretament, la programació té dos grans eixos: l'habitual expressió de la diversitat cultural popular més incipient i alhora el "discurs mediambiental", amb una sèrie de propostes que evidencien la conscienciació dels artistes i professionals participants sobre la situació del planeta, amb recerca, denúncies i ànim de conscienciació.

Com ja s'havia anunciat, la programació del festival hi ha els esperats retorns d’icones globals com The Chemical Brothers, Moderat o The Blaze, i nous espectacles especialment creats per al festival, com els d’Arca, Niño de Elche + Ylia + Banda “La Valenciana”, Samantha Hudson, Tarta Relena o Maria Arnal i Marcel Bagés.

També hi seran els noms més rellevants de la música electrònica del moment (The Blessed Madonna, Charlotte de Witte, Eric Prydz, Jayda G, Helena Hauff), així com els talents de la cultura popular C. Tangana i Nathy Peluso, o els emergents Morad, Simona, Rojuu o Juicy Bae).

Retorn al 100%

Ricard Robles ha detallat també que el festival torna a la plena normalitat, amb un pressupost també similar al del 2019 (9,45 MEUR). A Fira Barcelona, per a la programació diürna (13h-00h) amb aforament per 17.000 persones; i a Fira Gran Via (enguany començant a les 9h i fins a les 7.30h del matí), amb capacitat per 32.000 assistents.