Si busques plans per fer aquest cap de setmana, pren nota. Del 10 al 13 de juny, la Catalunya central t'ofereix propostes variades per sortir de casa. Et deixem una llista amb les fires i festes més destacades:

BERGA La Patum: Dissabte, a les 21.30 h, a la plaça de Sant Pere, concert de Patum: 24è Memorial Ricard Cuadra amb el Quartet Mèlt i la Banda del Memorial Ricard Cuadra. Entrades: 15 euros amb cadira i 10 euros sense cadira. Diumenge, a les 18.15 h, a la plaça de Viladomat, audició de sardanes amb la Cobla Pirineu. Col·labora: Colla Sardanista Cim d’Estela. A les 20 h, a la plaça de Viladomat, els Quatre Fuets. CAL ROSAL Bacanal: Avui i dissabte, a les 21 h, al Konvent, El Gran Banquet. Sopar limitat a 50 persones. Cal reserva prèvia a konventreserva@gmail.com. IGUALADA Mostra de Balls de Diables de Catalunya: Dissabte, a les 10 h, a l’Adoberia La Bella, taller de fotografia Captem el foc, a càrrec de Dani G. Crespo. A les 17 h, vuit balls de diables parlats repartits entre la plaça Castells, el Centre Cívic Nord, l’església dels Caputxins i l’església de Montserrat, i quatre balls de diables parlats més actuaran a la plaça de l’Ajuntament, inclosos els amfitrions, a les 18.45 h. A les 20.30 h, els dotze balls es trobaran a la plaça de la Creu per començar una cercavila de foc. Cap a les 22 h, encesa final conjunta amb mig miler de diables a la plaça Pius XII. La cloenda serà un sopar al Museu Comarcal. Organització: Ball de Sant Miquel i els Diables d’Igualada. MANRESA Cinquenes Jornades gastronòmiques del Camí Ignasià: Dissabte, de 10 a 14.30 i de 16.30 a 20.30 h, al Museu de la Tècnica, mercat de productors del Bages i Euskadi. Aula d’activitats: A les 11 h, El Bages, paisatge ignasià i bons aliments. Tast d’embotits, vins i productes del mercat. a les 12.15 h, Goxocata: tast de dolços ignasians i sidres basques. Euskadi Territori Ignasià Convidat. A les 13.30 h, Maridatge de Patrimoni: cultura, gastronomia i vi. Cuina en directe i tast amb Anna Castillo i Jordi Llobet (Espai Culinari Jordi Llobet). A les 17 h, El Bages, paisatge ignasià i bons aliments. Tast de formatges, vins i productes del mercat. A les 18.15 h, Productes de KM 0 a la cuina de terra endins. Cuina en directe i tast amb Xaro López & Jacint Soler (Cau de l’Ateneu), Àlex Portales (Bages 964-Oller del Mas) i Jordi Llobet (Espai Culinari Jordi Llobet). A les 19.30 h, Els pintxos bascos, gastronomia informal. Cuina en directe amb Josean Merino (PerretxiCo). Euskadi Territori Ignasià Convidat. Diumenge, de 10 a 14.30 h, al Museu de la Tècnica, mercat de productors del Bages i Euskadi. Aula d’activitats: A les 11 h, Tast de formatges i vins d’Euskadi. Euskadi Territori Ignasià Convidat. A les 12.15 h, Ada Parellada: plats emblemàtics d’Ignasi Domènech. Cuina en directe amb Ada Parellada (Semproniana, Barcelona). A les 13.15 h, De Manresa al món: Jordi Cruz. Cuina en directe amb Jordi Cruz (Àbac, Barcelona). L’accés al mercat serà lliure, però per a les demostracions de cuina i per als tastos cal reservar plaça a manresa2022.cat o manresaturisme.cat. El preu dels tastos varia de 3 a 6 euros per persona, i la resta del programa és gratuït. L’Hora Feliç: Dissabte, a la Baixada dels Drets, una de les portes d‘entrada del nucli històric. A les 12 h, vermut musical a càrrec del grup de dj’s vigatanes PD Ruïnoses. Amenitzaran la zona fins a les 15 h. A les 16 h, concert del duet barceloní Ual·la, format per Modesto Lai i Alba Rubió. A les 19.30 h, concert del quartet manresà Vardo Wagon. També hi haurà parades d’artesania. Trobada de diables de Manresa: Dissabte, a les 22 h, al centre històric. Organització: Xàldiga Tallers de Festa. Enramades de les Escodines: Dissabte, a les 10 h, sortida des del Casal de les Escodines de l‘excursió a la font dels Llops i la font dels Fans. A les 13 h, al carrer Aiguader, dinar de Sant Mateu: cadascú es porta el seu. Festa del barri de Valldaura: Avui, a les 16.30 h, a la sala d’actes de la Nostra Llar, ball amb Elisabeth. A les 20.30 h, pregó d’Enric Roca Carrió. Dissabte, a les 9 h, al casal la Nostra Llar, campionat de dòmino per parelles. De 10 a 12.30 i de 17 a 19 h, al casal la Nostra Llar, exposició de labors i manualitats. A les 10 h, a la plaça 8 de Març, concurs de dibuix infantil amb xocolatada. D’11 a 20 h, a la plaça 8 de Març, mercat de segona mà. A les 11 h, a la plaça 8 de Març, espectacle d’animació infantil a càrrec d’Ai Carai! A les 12.30 h, a la plaça 8 de Març, homenatge a les víctimes de la Covid-19 i al personal sanitari. A les 18 h, al casal la Nostra Llar, final del campionat de billar. De 18 a 19.30 h, a la plaça 8 de Març, espai Dir a càrrec de Basic Factory. A les 21 h, a la plaça 8 de Març, sopar popular. Cal inscripció prèvia. A les 22.30 h, a la plaça 8 de Març, ball amb Albert Duet. Diumenge, de 10 a 12.30 i de 17 a 19 h, al casal la Nostra Llar, exposició de labors i manualitats. A les 9 h, a la plaça 8 de Març, trobada gegantera amb la participació de 4 colles. A les 10 h, cercavila gegantera pels carrers del barri. A les 12 h, a la plaça 8 de Març, ballada de gegants amb música tradicional castellera. A les 18 h, a la plaça 8 de Març, exhibició de dansa a càrrec de l’Escola de Dansa Julieta Soler. A les 20 h, botifarrada. PRATS DE LLUÇANÈS Concurs de gossos pastors: Dissabte i diumenge, a partir de les 8 h i fins a mitja tarda, al camp Gran del Soler de n’Hug, puntuable per al campionat d’Espanya. Entrada gratuïta. Zona d’aparcament: pas de Galobardes. Organització: Visca Gossos Pastors.

Festival de patinatge i exhibició d'hoquei i de dansa: Diumenge, a les 18 h, al pavelló municipal d'esports. Organització: Club Patí Lluçanès. PUIGCERDÀ Festa Major d'Age: Dissabte, a les 23 h, a la plaça d'Age, ball amb Cafè Trio. Diumenge, a les 9 h, a l'església de Sant Julià, missa solemne. A les 13 h, als jardins de les escoles, aperitiu popular. A les 17 h, a la plaça, farcell de jocs. SANTPEDOR Festa major: Divendres, a les 18 h, a la plaça Gran U d'Octubre, pregó infantil a càrrec del Consell dels Infants de Santpedor i espectacle infantil Danses esbojarrades a càrrec de La Sal dels mars. A les 20 h, tret de sortida de la festa major amb l’entrada de penyes i colles a la plaça Gran U d’octubre, amb l’actuació d‘entitats culturals santpedorenques, flashmob i ensacada del Timbaler. Cercavila fins al recinte de penyes amb la xaranga Kriptonita. A les 23.30 h, a Cal Llovet, festa DJ’s amb la Boîte Lennon i Las Supremas. A les 02 h, cercavila nocturna del recinte de penyes fins a Cal Llovet amb la xaranga Kriptonita. A les 03 h, a Cal Llovet, concert amb Animal Show. Festa Major: Dissabte, a partir de les 10 h, a l’auditori Convent de Sant Francesc, concert de conjunts instrumentals dels alumnes de l’Escola Municipal de Música de Santpedor. A les 11 h, a la plaça Gran U d’octubre, mostra d‘activitats Sport Centre. A partir de les 12 h, a la plaça Generalitat, Espai familiar, amb vermut, dinar i, a les 16 h, taller de danses tradicionals a càrrec de Manel López. A les 12 h, al reinte de penyes, 15è concurs de paelles al sol, amb vermut amenitzat per la xaranga Kriptonita. A les 17 h, gimcana Aborigen. A les 17 h, a la plaça Catalunya, animació infantil Vols jugar?, amb la Cia La dona del sac. Espectacle inclòs en la programació de la xarxa Pobles Creatius. A les 18 h, a Cal Llovet, concert amb l’orquestra Montgrins. A les 19 h, cercavila amb DJ Wateke des del recinte de penyes i pels carrers del poble. A les 18.30 h, a la plaça Gran U d’octubre, taller de percussió a càrrec de la Cia Fun Dan Mondays. A les 19.15 h, a la plaça Gran U d‘octubre, espectacle Electropercu, a càrrec de la Cia Fun Dan Mondays. A les 19 h, a la plaça Gran U d’octubre, plantada de la imatgeria de la trobada de Bous de Foc de Catalunya. A les 20.30 h, inici de la cercavila de bous de foc. A les 22.30 h, a Cal Llovet, ball amb l’orquestra Montgrins. A les 23 h, a l’aparcament de Cal Llovet, concert amb DJ Arzzet. A les 01.30 h, cercavila nocturna del recinte de penyes fins a Cal Llovet amb la xaranga Kriptonita. A les 02 h, a Cal Llovet, concert amb Dalton Bang i final de festa amb sessió de DJ’s. Festa Major: Diumenge, a les 6 h, matines amb la xaranga Kriptonita. A les 9.30 h, toc de campanes de festa major a càrrec de les campaneres de Santpedor. A les 10.30 h, a la plaça Gabriel Prat, esmorzar popular amb coca i xocolata. A les 11.30 h, matinal de cultura popular, amb inici a la plaça Gabriel Prat i final a la plaça Gran U d’octubre. A les 12 h, a la parròquia de Sant Pere, missa de les Santes Espines. A les 12.30 h, a Cal Llovet, concert amb l’orquestra Maravella. A les 17 h, festa Holy, festival de colors. A les 18 h, a la plaça Catalunya, sardanes amb la cobla orquestra Maravella. A les 19 h, a la plaça Gran U d’octubre, espectacle Màgia en estat pur, a càrrec de Set de Màgia. A les 19 h, ruta dels portals amb la xaranga Kriptonita, amb sortida del recinte de penyes i cercavila pels carrers del poble. De 21 a 00 h, a la placeta de l’auditori del Convent, sopar per nens i nenes de festa major. A les 23 h, al recinte de penyes, concert amb el Cordoba i el Ripoll, amb la col·laboració de l’ateneu Ca la Teia. A les 22 h, a Cal Llovet, ball amb l’orquestra Maravella. A les 22.30 h, a la plaça Gran U d’octubre, concert d’electrogralla Empelt, a càrrec de Roger Andorrà. A les 01 h, cercavila nocturna des del recinte de penyes fins a Cal Llovet amb la xaranga Kriptonita. A les 01.30 h, a Cal Llovet, concert amb l’orquestra Tropical i final de festa amb sessió de Dj’s. Festa Major: Dilluns, a les 12 h, a la plaça Gran U d‘octubre, festa infantil amb escuma a càrrec de Jaume Barri. A les 12 h, a Cal Llovet, ball vermut amb l’Enric. De 16 a 19 h, al carrer Carles Riba, tobogan aquàtic. A les 19 h, a la plaça Gran U d’octubre, botifarrada popular i concert amb el grup Jan Bonet Trio. A les 20.30 h, a la plaça Gran U d’octubre, descassacada, amb traspàs de la cassaca de penyes a la nova colla bacallanera i tronada a càrrec dels Bous de Foc. A les 21 h, fi de festa amb el grup d’havaneres Port Bo i rom cremat. SÚRIA Centenari de l’escola Francesc Macià: Divendres, a les 18 h, a l’escola Francesc Macià, jocs gegants, animació i exposició del centenari. A les 19 h, projecció del vídeo del centenari, inauguració de la placa commemorativa, lectura d’article i cançó. a les 20 h, berenar-sopar i música d’ambient. Preu: 3 euros. Reserves prèvies. A les 21 h, concert d’exalumnes.