La Patum

Divendres, a les 9 h, a l’Espai Jove (Mossèn Espel, 13), sortida i passada de les comparses de la Patum infantil, amb la Banda de l’Escola Municipal de música de Berga. A les 11 h, a l’església parroquial de Santa Eulàlia, missa cantada per la Coral Queraltina del Casal Cívic. S’obsequiarà amb clavells i panellets. A les 12 h, a la plaça de Sant Pere, Patum infantil de lluïment amb la Banda de l’Escola Municipal de música de Berga. Tot seguit, a la casa Consistorial, repartiment dels premis del 31è Concurs de dibuix infantil. A les 17 h, a la plaça de Sant Pere, Patum infantil completa amb la Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga. A les Barraques de la Patum, a la plaça Cim d’Estela, a les 19 h, Cafè Trio. A les 22 h, Esperit de Vi. A les 00.30 h, La Fúmiga. A les 01 h, Thug Life. A les 02.45 h, PD Ruïnoses. Concerts gratuïts. Dissabte, a les 11 h, passada amb la Cobla Ciutat de Berga. A les 12 h, a la casa consistorial, lliurament dels títols de patumaire i patumaire d’honor i dels premis del 46è concurs de cartells. A les 12.30 h, a la plaça de Sant Joan, sardanes amb la cobla de l’Escola Municipal de Música de Berga. Amb la col·laboració de la colla sardanista Cim d’Estela. A les 19.30 h, tabal, maces, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Ciutat de Berga, sortiran de la plaça Sant Pere, faran els salts corresponents a les places de la ciutat i davant dels domicilis dels administradors i administradores. Acabaran amb els tirabols a les places de Sant Joan i de Sant Pere. A les Barraques de la Patum, a la plaça Cim d’Estela, a les 21.30 h, Pirat’s Sound Sistema. A les 22.45 h, Sense Sal. A les 00.30 h, Gertrudis. A les 02.15 h, Brams. A les 04.15 h, PD Toni Malé. Concerts gratuïts. Diumenge, a les 9.30 h, engegada de coets i passada amb la Cobla Ciutat de Berga. A les 10.30 h, a l’església parroquial de Santa Eulàlia, missa major. S’interpretarà la Missa patumaire, dirigida per Sergi Cuenca i acompanyada a l’orgue per Anna Vila. Tot seguit, a la plaça de Sant Pere, Patum de lluïment amb la Cobla Ciutat de Berga. A continuació, a la plaça de Viladomat, sardanes amb la Cobla Berga Jove. Col·laboració: colla sardanista Cim d’Estela. A les 16.45 h, a la residència de Sant Bernabé, concert amb la Cobla Berga Jove. A les 18 h, a la plaça de Viladomat, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 21.30 h, a la plaça de Sant Pere, Patum completa, a càrrec de la Cobla Ciutat de Berga. Acabada la Patum, a la plaça de Viladomat, com a cloenda de les festes, sardanes amb la Cobla Berga Jove.

MANRESA

Enramades de les Escodines

Divendres, a les 19 h, a la sala polivalent de la fàbrica Ca l’Aranya, documental: No res. A les 22 h, a la plaça Sant Ignasi, DJ’s a la plaça. Amb servei de bar i entrepans. Dissabte, a les 18 h, a la plaça del Sant, jocs de cucanya. A les 19 h, a la Divina Pastora, espectacle infantil amb Ai Carai!. A les 19 h, a la plaça del Salt, contes amb l’Ós Mandrós. A les 19 h, al pati del Casal de les Escodines, espectacle de teatre musical amb Tal com Som. A les 21 h, a la Divina Pastora, concert amb el Quartet Almas Gemalas. De 19 a 23 h, a la Divina Pastora, servei de bar i entrepans. Diumenge, a les 10 h, al pati de la Cova, bitlles catalanes. A les 11 h, cercavila participativa a la plaça Sant Ignasi, Escodines i Sant Bartomeu. A les 12.30 h, a la plaça Sant Ignasi, vermut. A les 18 h, al pati del Casal de les Escodines, espectacle infantil amb Nano Ferrari. A les 19 h, xocolatada. A les 20 h, concert de cloenda amb els Tallers de cançons de tots els temps, amb un homenatge a Ventura Rubinat Gual.

L’ou com balla

Fins diumenge, al claustre de la basílica de Santa Maria de la Seu, font coronada amb un ou i decorada amb flors de color blanc i vermell. Obert avui, de 10.30 a 13.30 i de 16 a 19 h; dissabte, de 10.30 a 14 i de 16 a 19 h; i diumenge, de 12 a 14 i de 17 a 19 h. Diumenge, a les 11 h, eucaristia solemne de Corpus amb l’acompanyament de la Capella de Música de la Seu. A continuació, processó pels voltants de la basílica.

50è aniversari de l’Associació El Rovelló

Diumenge, a les 11 h, al local social de la carretera de Vic, 103, entresol 1a, exposició de fotografies de l’entitat des del seu inici l’any 1971 i fins a l’actualitat i també de les 48 pubilles que ha tingut l‘entitat. Tot seguit, celebració a l’ermita de Gaià i dinar al restaurant de Gaià.

CAPELLADES

Festes del Carrer

Diumenge, a les 18 h, al pati de La Lliga, espectacle infantil a càrrec de Marc Oriol, amb balls i cançons. Entrada lliure. Dilluns, a les 20 h, al pati de La Lliga, tradicional Treure Ball del barri del Ruc. Entrada lliure. Organització: Comissió Festes del Carrer.

IGUALADA

50è aniversari de l’Agrupament Escolta La Flama

Dissabte, a les 19 h, al pati del Museu de la pell, taula rodona, sopar popular, música amb Mimi Rose (Míriam Riba), danses i cançons. A les 00 h, El pa de cada dia (hip hop reivindicatiu). Preu del sopar: 7 euros. A la venda a tiquetsigualada.cat.

LLÍVIA

Festa de Sant Guillem

Diumenge, a les 12.15 h, a l’església de Nostra Senyora dels Àngels, missa. Tot seguit, des de la capella de Sant Guillem, processó. A les 13.15 h, al parc de Sant Guillem sardanes. A les 18 h, a l’església Nostra Senyora dels Àngels, concert amb música de pel·lícules a càrrec d’Original Soundtrack Orchestra. A les 22 h, a la plaça Major, ball amb La Band Goch. Si fa mal temps, al poliesportiu.

PRATS DE LLUÇANÈS

Festes de Sant Joan i els Elois

Divendres, a les 18 h, a l’Espai Social, concert de la Coral de Prats de Lluçanès. Dissabte, a partir de les 11.30 i fins a les 19 h, als jardins de Cal Bach i de la Farmàcia Vella, concerts i actuacions de l’EMAL, Escola de música i Arts del Lluçanès, que celebra 25 anys. Diumenge, durant tot el matí, mercat o botigues obertes. De 10 a 13.30 h, al passeig del Lluçanès, 25a trobada de puntaires, amb exposició de puntes al coixí a la sala de Cal Bach. A les 10 h, a la plaça de l’Església, trobada gegantera, amb arribada de les colles, plantada dels gegants i esmorzar. A les 11 h, inici de la cercavila organitzada per la Colla Gegantera de Prats de Lluçanès. A les 17.30 h, al pati de l’escola Lluçanès, festa de fi de curs amb jocs i berenar-sopar. A les 19 h, als jardins de la Farmàcia Vella, festa de final de curs de l’escola Fedac Prats, amb l’espectacle +Art a l’escola: hi ha un artista dins teu, a càrrec de l’alumnat i, a continuació, berenar-sopar.

SALLENT

Enramades

Divendres, a les 19 h, cercavila dels gegants fillols de Sallent acompanyats pels grallers de l’EMM Cal Moliner de Sallent. A les 19 h, al barri Verge de Fussimanya, classe magistral de zumba i demostració de sevillanes. A les 21.30 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, espectacle de final de curs de l’ASCF Sallent amb les modalitats de karate, psicomotricitat, hip hop i fit dance. A les 22 h, al barri de Fussimanya, ball a càrrec dels músics sallentins Andreu Duet i Francesc. A les 22 h, a la Torre del Gas, concert Aquellos años locos!!!, tribut a El Canto del Loco. A les 00 h, a la Torre del Gas, concert amb el grup Big Mouthers (versions rock). Dissabte, de 8 a 10 i de 15 a 17 h, a la sala Vilà i Valentí, inscripcions al concurs de pintura ràpida. A les 10 i a les 12 h, visites guiades al Centre d’Interpretació de la Casa Torres Amat. Reserva d‘entrades a www.sallenturisme.cat. A les 11 h, a la plaça Anselm Clavé, programa especial de Ràdio Sallent 107.6 FM. A les 12 h, inici a la plaça de Sant Antoni M. Claret de l’escpectacle itinerant amb batucada Possè de Sound de Secà. a les 18 h, a la Fàbrica Vella, estrena de l’espectacle Fiblades de La Llançadora. Reserva d’entrades a fabricavella.sallent.cat. A les 19 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, audició de sardanes amb la Cobla Súria. Organització: Dansaires Sallentins. A les 20 h, a la sala Vilà i Valentí, veredicte del concurs de pintura ràpida. A les 21.30 h, a la Torre del Gas, Fri-versiones, combinació de Frikibingo i Orquestra Di-Versiones. Diumenge, a les 10 h, a la sala Vilà i Valentí, 15a Trobada de col·leccionisme i d’intercanvis. A les 10.30 h, inici de la plaça de la Vila del seguici festiu d’Enramades amb els Gegants i Nans de Sallent, Bastoners de Sallent, Esbart Vila de Sallent, Grallers de Sallent, Trabucaires de Sallent i la Cobla Vila d’Olesa. A les 11 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, ball de lluïment de les colles de cultura de Sallent. En acabar, ballada popular de les Balladetes de Sallent. A les 11.30 h, al temple parroquial, missa de Corpus. A les 16 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, concert de Xiula. A les 20.30 h, tradicional serenta als Embotits a càrrec de la Coral Nova Harmonia. A les 21 h, a la plaça Herois del Bruc, cantada d’havaneres a càrrec d’Els Pescadors de l’Escala. Hi haurà rom cremat. A les 22.30 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, espectacle-monòleg a càrrec de Txabi Franquesa. Dilluns, a les 17 h, a la plaça Sant Bernat, trobada de balaldors de les Balladetes amb l’acompanyament musical de la xaranga Cal k tremolin, de l’EMM Cal Moliner de Sallent, i la col·laboració de les escoles Torres Amat i Vedruna. A les 21 h, sopar d’enramadors amenitzat per la Xaranga Urband.

SÚRIA

Suriatrastos

Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.

Ball i botifarrada a Salipota

Diumenge, a les 20 h, amb l’actuació d‘Ostres Ostres. Activitat ajornada de la festa del barri.