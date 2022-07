El Gorg de Nafre de Copons s’estrena com a escenari dels Festivals Alta Segarra, que es clouen aquest cap de setmana, amb els concerts de la Dream Big Funk Band (avui), que aproparà al públic la música de grans artistes com Prince, Michael Jackson i Stevie Wonder. Un concert potent i festiu amb quatre cantants i una Big Band sota la direcció de Vicens Martín.

I com a plat fort per tancar quatre caps de setmana de música a Calaf, Veciana i Calonge de Segarra, l’actuació, dissabte, del prestigiós pianista Marco Mezquida (Maó, 1987) , recentment guardonat als premis BMW Welt Jazz Award a Munich, un dels guardons privats més importants de l’escena jazzística europea, amb el premi del públic i el del jurat. Mezquida presentarà Letter to Milos en format trio, al costat dels músics Martín Meléndez (violoncel) i Aleix Tobías (bateria i percussions). Mezquida, músic inquiet, versàtil, incansable, porta a Copons el seu darrer projecte, testimoni de la seva identitat artística actual, que dedica al seu fill Milos. I ho fa acompanyat dels mateixos músics amb què va enregistrar Ravel’s dreams (2017) i Talismán (2019). Un concert en el qual el públic podrà escoltar rastres de pop progressiu, de blues, punk minimal, tributs a la música ibèrica i a Brahms, rtimes cubans i brasilers i estàndards de jazz. Amb una mitjana de 180 concerts a l’any des de 2015, Mezquida ha gravat més de 50 treballs, 15 amb la seva pròpia música i 36 col·laborant en diversos projectes. Un certamen itinerant de quatre caps de setmana La cinquena edició dels Festivals Alta Segarra ha repetit la fórmula que l’ha fet créixer: Un certamen itinerant que busca posar en valor els pobles de l’Alta Segarra i els seus indrets més emblemàtics a través de la música i la gastronomia local. Enguany, el Bosquet del Rentador de Calaf va acollir les actuacions d’El Petit de Cal Eril i del manresà Salva Racero; Pereres, a Veciana, va ser l’escenari dels concerts de Manu Guix i de l’espectacle Llum, amb la Cobla Marinada. I a l’església Santa Fe de Calonge de Segarra, van actuar la cantautora Joana Serrat, a duet amb la seva germana Carla, i Beth Rodergas i Laura Andrés.