Fiorella Solares és violoncel·lista i cofundadora, juntament amb el seu difunt marit, el mestre David Machado, del projecte Acció Social per la Música al Brasil (ASMB), que porta actiu 25 anys. Segons Solares, «es tracta d’un projecte social d’educació que utilitza la música com a eina per a la inclusió social», que no s’ha de confondre amb un conservatori o una acadèmia de música.

El projecte compta amb 4.700 alumnes i «pretén fer una intervenció dins la societat i ocupar als joves per evitar que entrin en contacte amb el consum de drogues des de petits», de fet, «que un grup com el que ha pogut assistir enguany a l’AIMS mostri tant interès per la música, no implica que l’ASMB s’orienti exclusivament a músics», comenta la violoncel·lista. «Quan treballes amb tants joves, és inevitable que alguns comparteixin passions», de fet, l’ASMB ha fet un esforç per crear una orquestra simfònica jove on poden practicar per esdevenir intèrprets professionals, assegurant que «una vegada els joves entenen que volen ser músics, els hem de donar facilitats i no els podem dir que no». Davant d’una demanda creixent, l’associació va crear petits grups de músics. Els alumnes que van venir a Solsona formen part de la camerata jove i interpreten repertoris originals i adaptats de música clàssica coneguda i de peces característiques del Brasil. «Ens agrada demostrar que els joves poden tocar peces clàssiques sense oblidar les seves arrels», reconeix Solares. Des del projecte també es combat el racisme, molt present a la societat brasilera, tot i que gairebé la meitat de la població carioca sigui d’origen afrobrasiler, «sobretot a l’entorn de Rio de Janeiro, que és on treballem principalment» explica Solares. La situació social i econòmica del Brasil és molt complexa, i més després de la pandèmia, és per això, que la cofundadora de l’ASMB reconeix que «hem d’anar amb molt de compte amb els recursos econòmics que invertim en aquests nois», afegint que «tot i que no és la nostra raó de ser, hem de pensar en l’alimentació de multitud de famílies brasileres molt pobres».