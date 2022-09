El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 euros per entrada per veure Master Xof amb Joan Pera. Amb el restaurant ple a vessar, Joan Pera, amo i cap de cuina de 'La Perdiueta Eixerida', acaba de saber que la seva família vol tancar i vendre el restaurant amb l’excusa d’una jubilació que ell mai no ha volgut. Emprenyat i decebut es tanca a la cuina i decideix, sense ajuda de ningú, preparar un particular i divertit menú degustació per demostrar que encara està en forma.

Dimecres 28 de setembre a les18 h i a les 20:30 a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.