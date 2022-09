El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 7 euros per entrada per veure Play Strindberg. La companyia Els Carlins de Manresa torna al Kursaal amb aquest clàssic. L’Alicia, una antiga, malmesa i esfondrada actriu teatral, i l’Edgar, un capità d’artilleria frustrat i malalt, lliuren un enfrontament psicològic com en un niu d’escurçons. Aquest duel entre el matrimoni guanya intensitat quan apareix en Kurt, un cosí de l’Alicia. Tots tres viuran situacions patèticament gracioses i divertidament cruels.

Dijous 22 de setembre, a les 19 h a la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.