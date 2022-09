Aquest cap de setmana es presenta ple d'actes on passar una bona estona amb família o amics a la Catalunya Central. Les fires i els festivals són els plats més forts de la jornada.

Manresa

Festival Clam: Des de divendres i fins al 2 d’octubre, a les seus de Manresa, Navarcles i Sant Fruitós de Bages, es veurà el millor cinema social de la temporada, amb films que han passat per festivals com Canes, Venècia, Berlín o Sant Sebastià i que es presenten en estrena catalana. Divendres, a les 21 h, als cines Bages Centre, acte inaugural i sessió inaugural amb la projecció de La Nuit du 12 (França, 2012), de Dominik Moll. 115 minuts. Sessió presentada per Gerard Quinto. Més informació i venda d’entrades: clamfestival.org.

41a Fira d'artistes i artesans: Dissabte, de 10 a 21 h, al primer tram del passeig Pere III. A les 18 h, animació infantil amb Ai Carai. A les 20 h, taller de balls amb Joan Pons. En el marc de les Festes del Barri Passeig i Rodalies.

6a Fira del Playmobil: Dissabte i diumenge, de 10 a 14 i de 16 a 20 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil (antic Museu de la Tècnica). L’exposició constarà de deu diorames (un sobre l’època de la industrialització i un altre sobre la Manresa de l‘època de Sant Ignasi), photocalls, food trucks, zona de descans i tallers. Es podrà participar al joc del Click amagat. Es farà un concurs a Instagram amb l’etiqueta #firaclickmanresa2022. Com a novetat, en aquesta edició, també n’hi hauran dins el museu, a l’espai dedicat a la seda, on els visitants podran accedir amb l’entrada a la fira. Entrades: grup 4 persones: 12 euros; grup 3 persones, 10 euros; individual: 4 euros. Menors de 2 anys, accés gratuït. Organització: Parc de la Séquia i Kanko, Catclicks.

Santpedor

Fira de Sant Miquel: Divendres, a les 20 h, al pàrquing de Cal Llovet, obertura de l’Espai Vermusic, amb food trucks i música. A les 21 h, concert de tribut a El Último de la Fila. A les 20 h, a l’auditori del convent de Sant Francesc, inauguració de l’exposició Vi-suals 2022, que fusiona el món de l’art i el món del vi. A les 20.30 h, a l’auditori del convent de Sant Francesc, tast de vins picapoll, a càrrec de Joan Soler, president de la DOPla de Bages. Tiquet: 5 euros. a la venda a l‘ajuntament. Taverna popular de la fira, a la placeta del Born: a les 20 h, xerrada. A les 21 h, botifarrada popular, amb opció celíaca, vegana i vegetariana. Preus populars. A les 22.30 h, mostra de cultura popular, amb els Bous de foc i els Castellers de Santpedor. A les 23 h, Firatasca, cercavila nocturna pels carrers del barri antic amenitzada per la Xaranga Màgic. A les 00 h, DJ Wateke. Organització: Associació Ateneu Popular Ca la Teia. Dissabte, a les 9 h, a les pistes municipals de petanca (zona esportiva), 21è Campionat de petanca inclusiva Fira de Sant Miquel. Organització: GIDBA. A les 10.30 h, a la Nau, taller d’arterapia Sonsd’Art, per a infants i joves entre 6 i 12 anys. A les 12 h, per a joves i adults. S’hi practicarà la pintura Sumi-e amb acompanyament musical. Taller gratuït. Cal inscripció prèvia a l’ajuntament. A les 10 h, a l’oficina de turisme de Cal Clarassó, visita teatralitzada Un sequiaire del passat. Ruta circular pel voltant de Santpedor. Durada aproximada: 2 hores. Cal inscripció prèvia. A les 19 h, al pàrquing de Cal Llovet, obertura de l’Espai Vermusic, amb food trucks i música en directe. A les 21 h, concert amb Smooth Band. Taverna popular de la fira a la plaça Catalunya: ales 17 h, DJ Pretast. A les 18 h, 10è tast de cerveses artesanes i sopar popular. Preu: 15 euros. Venda prèvia de tiquets a @ca_la_teia (Instragram), fins el dijous 22 de setembre. Organització: Associació Atenu popular Ca la Teia. A les 17.30 h, a la plaça del Sindicat, plantada de la trobada de colles geganteres. A les 18 h, inici de la cercavila, que acabarà a la plaça Gran U d’octubre. Organització: Geganters de Santpedor. A les 21 h, amb inici i final a la plaça Gran U d’octubre, correfoc infantil, amb la Colla Infantil dels Bous de Foc de Santpedor i la Colla Infantil dels Diables de Puig-reig. A les 22 h, inici a la plaça Gran U d’octubre del correfoc, amb els Bous de foc de Santpedor, l’Espanta-rucs de Sant Jaume dels Domenys, els Diables del Ges i els Diables de Puig-reig. S’acabarà a la plaça Gran U d’octubre amb l’encesa del Timbaler i enceses de lluïment. Taverna popular de la fira, a la placeta del Born: a les 23 h, concert i a les 01 h, Pd’s. Organització: Associació Ateneu Popular Ca la Teia. A les 00 h, a Cal Llovet, concert ElectroBacasis. La festa continuarà amb DJ Arzzet. Entrades: 5 euros. A la venda a Codetickets i a l’ajuntament. Diumenge, de 10 a 20 h, pels carrers i places del barri antic, 32a Fira de productes naturals i ecològics amb músics i artistes al carrer. També se celebrarà el 14è Concurs de músics al carrer. De 10 a 20 h, a la capella de Sant Andreu, exposició dels treballs de ceràmica realitzats al taller municipal. De 10 a 13 h, a la plaça Generalitat, trobada de puntaires de Santpedor. A les 8 h, amb inici a la plaça del Sindicat, caminada Hivernal. Organització: Club Esportiu Hivernal del Bages. A les 11 i a les 12.30 h, davant l’oficina de turisme a Cal Clarassó, contes amb Martulina Divina. D’11 a 12.3 h, programació especial de Ràdio Santpedor (90,0 FM) des de la plaça Gran U d’octubre (sota el porxo de l’ajuntament). Taverna popular de la fira, a la placeta del Born: a les 10 h, obertura, amb begudes i tapes a preus populars. A les 12 h, concert amb Agustí. A les 13 h, vermut amb música en directe. A les 14 h, dinar popular. A les 16.30 h, espectacle teatral a càrrec de Quico Esquius. A les 17.30 h, concert amb Laura Flores. A les 18.30 h, concert amb el Cor de Teies. A les 19 h, 8è Karaoke popular de la fira amb camises alegres. Organització: Associació Ateneu Popular Ca la Teia. A les 12 h, a la plaça de l’Església, mostra castellers amb els Castellers de Santpedor, Terrassa i Castellar del Vallès. A les 18 h, davant l’oficina de turisme de Cal Clarassó, contes amb Martulina Divina. A les 11 h, al pàrquing de Cal Llovet, obertura de l’Espai Vermusic, amb food trucks i música en directe. A les 20.30 h, concert de tribut a Bryan Adams. A les 19 h, a Cal Llovet, espectacle teatral La dona del 3r 2a, a càrrec d’Àurea Márquez. Entrades: 7 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. A la venda a Codetickets i a l’ajuntament. Espai infantil al carrer Passeig: mercat infantil, amb parades d’iniciativa infantil: manualitats, objectes de segona mà... De 10 a 13.30 i de 17 a 19 h, animació familiar Kapla: laboratori de construccions per a totes les edats amb 15.000 peces. D’11 a 14 i de 17 a 20 h, planetari: projecció dins d’una cúpula inflable de 5,5 m de diàmetre sobre la Lluna, constel·lacions, planetes del sistema solar... Fins al 30 de setembre, 5èe concurs de fotografia a Instagram, que premiarà les tres fotografies que millor representin la fira de Sant Miquel 2022. Amb l’etiqueta #FSM2022 i mencionant @ajsantpedor. Més informació a www.santpedor.cat.

Igualada

FiraAnoia: Divendres, a les 17 h, obertura de la 69a edició de FirAnoia, que inclou fira multisectorial, fira d’artesania, espai d’automoció i mercat d’antiguitats (diumenge). A les 18 h, al passeig Verdaguer, cruïlla carrer SAnt Josep, inauguració oficial. A les 19.30 h, a l’Escorxador, Tasta’m. Cal inscripció prèvia a www.firanoia.cat. A les 20 h, a l’espai Servisimó, classe de zumba. Organització: Gimnàs Infinit Igualada. Dissabte, 69a edició de FirAnoia, que inclou fira multisectorial, fira d’artesania i espai d’automoció. De 10 a 14.30 i de 17 a 21 h, al passeig Verdaguer, mostra d‘entitats de la ciutat. A les 11 h, a l’espai Servisimó, exhibició de gimnàstica artística. Organització: Anoia Club Gimnàstic. A les 12.30 h, a l’espai Servisimó, Aula Música. Organització: Aula de Música Tradicional de l’Anoia. De 17 a 21 h, a l’espai Iguana, Repte Crossfit. Organització: CrossFit Igualada. A les 17 h, a l’espai Servisimó, xerrada: És possible un consum responsable?. Organització: Escola del Consum de Catalunya-Agència Catalana del Consum. A les 18 h, a l’espai Servisimó, exhibició de dansa clàssica i neoclàssica. Organització: Espai d’Arts, Centre Educatiu de Dansa. A les 18.45 h, a l’espai Servisimó, classe de hip-hop. Organització: Atrezzo. A les 19.30 h, a l’Escorxador, Tasta’m. Cal inscripció prèvia a www.firanoia.cat. A les 20 h, a l’espai Servisimó, classe de ritmes llatins. Organització: Q-Arts. Diumenge, 69a edició de FirAnoia, que inclou fira multisectorial, fira d’artesania i espai d’automoció. De 9 a 14.30 h, al parc de l’Estació Vella, mercat d’antiguitats, col·leccionisme i art. Organització: Fira d‘Igualada. De 10 a 14.30 i de 17 a 20 h, a l’espai Iguana, tallers infantils-Festival Electra. Organització: Electra Festival i departament de Joventut. De 10 a 14.30 i de 17 a 20 h, en diferents espais de la fira, demostració de grafits. Organització: Electra Festival i departament de Joventut. De 10 a 12.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, recepció d’hereus i pubilles de la comarca. Animació infantil amb Anima’s i cercavila. A les 10 h, a l’espai Servisimó, escacs. Cal inscripció prèvia. Organització: Club Escacs Igualada-Ateneu. A les 10.30 h, a l’espai Servisimó, taller de cuina, a càrrec d’Eva Oliva. Cal inscripció prèvia. A les 12.30 h, a l’espai Servisimó, jocs amb família. Organització: Activitats Físiques Nou Estil. A les 17 h, a l’espai Servisimó, actuació de gospel. Organització: Igualada Gospel Choir. A les 18.30 h, a l’espai Servisimó, exhibició d‘arts marcials. Organització: El Centre Gui. A les 20 h, a la plaça de Cal Font, sorteig automoció. Avui, dissabte i diumenge, activitats d’esbarjo familiar. Codelearn: extraescolar de programació, robòtica i pensament computacional adreçada a joves de 7 a 18 anys. New York Institute: contes per a nens petits, manualitats, pintura, dibuix. Espai Abacus: tallers infantils dissabte i diumenge. Arbre Team: tallers sobre el procés de plantació i germinació de l’arbret i instruccions de com s’ha de cuidar a casa. Anima’ns: jocs de fusta amb toro mecànic. Creu Roja Anoia: taller de xapes Estil de vida saludable.

La Pobla de Lillet

32a Fira del Bolet i del Boletaire: Dissabte, tot el dia, al centre de la vila, fira i mercat del bolet. A les 11 h, a la plaça de l’Ajuntament, tallers de manualitats per als més petits. A les 12.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, cassoleta del boletaire. A les 13 h, al centre de la vila, cercavila amb els Cap-grossos de la Pobla i elsGeganters i grallers de Sant Julià de Cerdanyola. De 16 a 17 h, al pavelló municipal, entrega dels plats cuinats del 22è Concurs de plats amb bolets i del 7à concurs infantil de plats amb bolets. A les 18.30 h, entrega de premis. A partir de les 19 h, al pavelló, 8a edició del Tasta’n músic, amb productes i tapes dels comerços locals i maridatge de vins, caves i cerveses. Hi haurà tasts de cervesa, vins i formatges. A les 19.15 h, concert de Miquel Talavera Group. A les 21 h, concert de Made in Black. Diumenge, tot el dia, al centre de la vila, fira i mercat del bolet. Tot el dia, a la plaça del molí, exposició micològica. A les 7 h, a la plaça de l’Ajuntament, inscripcions al 4t concurs del boletaire. A les 13 h, entrega de premis. A les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, ballets amb l’Esbart Cadí. A les 12.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, cassoleta del boletaire. A les 14 h, al pavelló municipal, dinar del boletaire. Preu: 20 euros. Venda de tiquets anticipats tant dissabte com diumenge durant la cassoleta.

Castelltallat:

Festa Major: Divendres, a les 19 h, al Casal, Espiant la natura. A les 20.30 h, al Casal, sopar de poble. Menú a càrrec del Casal de Castelltallat, amb inscripció prèvia a www.castelltallat.cat o al 662 089 501. Seguidament, Si l’encerto, l’endevino, concurs de preguntes sobre Castelltallat (2a edició). A les 23.30 h, joc de nit per a grans i petits. Cal inscripció prèvia a www.castelltallat.cat o al 662 089 501. Dissabte, a les 9.30 h, al Casal, torneig de tennis taula i tirada de bitlles catalanes. Es faran dues categories: fins a 13 anys i més grans. Si admetran fins a 20 participants, per ordre d’inscripció. Cal inscripció prèvia a www.castelltallat.cat o al 662 089 501. A les 17 h, al Casal, xocolatada. Cal inscripció prèvia a www.castelltallat.cat o al 662 089 501. A les 17.30 h a, Casal, Polifacètic, espectacle de màgia amb Màgic Pol. Cal inscripció prèvia a www.castelltallat.cat o al 662 089 501. A les 20.30 h, al Casal, botifarrada. Cal inscripció prèvia a www.castelltallat.cat o al 662 089 501. A les 21.45 h, DJ Fonoll, amb música d’ara i sempre. Diumenge, a les 10.30 h, gimcana per la canalla. Cal inscripció prèvia a www.castelltallat.cat o al 662 089 501. A les 12 h, celebració de l’eucaristia i recuperació de la il·luminació original del retaule de Sant Miquel. A les 13 h, al casal, vermut. Cal inscripció prèvia a www.castelltallat.cat o al 662 089 501. A les 16.30 h, al Casal, futbol 3x3. Cal inscripció prèvia a www.castelltallat.cat o al 662 089 501.

Súria

Festa de la verema a Cerarols: Diumenge, a les 9 h, activitats lúdiques, culturals i gratuïtes al voltant de la verema i el vi. Benvinguda a la festa. Tradicional xafada de raïm. Visita als cellers de Cal Fàbrega i Cal Lladó Nou. Petit refrigeri amb vi de Cererols. A les 12.30 h, tast de vins a càrrec d’Els Tractets, amenitzat per Xènia Delgado. Places limitades. Preu: 30 euros. Cal reserva prèvia: 647 155 167 o 677 557 016. Organització: Associació d’Amics i Veïns de Cererols, amb el suport de Vinyes i Oliveres Els Tractets i Ajuntament de Súria.

Lluçà

Intrús. Jazz pel forat del pany: Dissabte, a les 12 h, a Sant Pere del Grau. proposta músico-poètica de vol Iliure, guiada pel so de la trompeta de Raynald Colom juntament a la poesia de la moianesa Neus P. Cirera. Espectacle estrenat a Stagnum21. A cada concert se sortejarà un lot de productes locals de l’associació Lluçanès a Taula. Entrades: 6 euros (menors de 12 anys gratuït) a la web www.llucanes.cat/entrades, o a taquilla el mateix dia del concert amb un cost a de 8 euros (menors de 12 anys gratuït). Organització: Escola de Música i Arts del Lluçanès i del Consorci del Lluçanès.

Copons

Festival Som Riures: Dissabte, a les 17 h, JAM amb Le petit théâtre ambulant (clown i circ). A les 18 h, animació pels carrers a càrrec de JAM amb Le petit théâtre ambulant i BigBand de Copons. A les 18.30 h, Circo Los amb Kasumay (circ i humor). A les 19.30 h, grallers, geganters i bastoners de Copons. A les 20 h, cultura gastronòmica amb música ambient. A les 22 h, Gromic (clown). A les 23 h, música enllaunada amb servei de bar. Actuacions gratuïtes. Més informació a festivalsomriures.cat. Organització: Ajuntament de Copons.