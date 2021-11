La pandèmia va ser autèntic drama per a tots, sobretot per als cuiners. I per algú que no se sap estar quiet com Nandu Jubany, probablement encara va ser pitjor. Però el xef moianès de Can Jubany i Pur es va entretenir durant el període més dur del confinament regalant receptes senzilles als seus seguidors a les xarxes socials. I ara, afortunadament per a ell i per als seus 'followers', poden tenir a les mans, en paper, el fruit d'aquell treball espontani i digital. 'Receptes per compartir en família' és un llibre que s'ha autoeditat el cuiner i que s'ha 'amanit' amb fotos dels plats i amb il·lustracions del seu fill Eudald, de 22 anys, que ajuden a explicar com fer cada plat, pas a pas.

L'èxit ha arribat de forma immediata. Des que es va posar a la venda, dimarts al migdia i durant els dos dies següents, ja se n'havien venut 3.800 exemplars. "Anem camí de quedar-nos sense estoc, ara toca córrer per editar més exemplars perquè és clar que no en tindrem prou per arribar al Nadal", explica Carol Gonzalez, coordinadora de l'obra, tan sorpresa com la resta de l'equip per la descomunal resposta del públic.

Plats senzills

Potser serà perquè és el primer llibre en solitari de Jubany, que sempre s'havia resistit a escriure'n un... Abans, el 2013, havia participat amb 21 receptes a 'Nandu Jubany - Kilian Jornet. Muntanya i sobretaula', que 'maridaven' amb 21 rutes per Catalunya supervisades per l'atleta. El van escriure i coordinar Ferran Sarri i Anna Comet.

O serà perquè està ple de receptes senzilles i saboroses, de cuina tradicional, casolanes, bones, com les croquetes, les costelletes de cabrit amb all i julivert, l'arròs negre, la crema catalana, el fricandó de vedella amb albergínia, el pastís de formatge , el confit d'ànec, els calamars farcits, les sardines en escabetx, els bunyols de bacallà...

O també pot ser per les il·lustracions simpàtiques fetes per l'Eudald, que arrenquen un somriure per la seva simpatia i que recorden l'estil de Juanjo Sáez...

Sigui pel que sigui, 'Receptes per compartir en família', que costa 44 euros, s'ha convertit en una bomba editorial tot i no vendre's pels canals habituals. No seria estrany que alguna editorial li hagi fet una oferta estratosfèrica per aconseguir els drets del llibre, que està a la venda a la web de Can Jubany, i als restaurants Can Jubany, Pur (Barcelona) i Diamant (Andorra la Vella), ia l'hotel gastronòmic Mas Albareda (Sant Julià de Vilatorta).

Jubany té motius, doncs, per estar content. Un altre és la reobertura de Pur, un dels restaurants que més ha tardat a tornar al panorama gastronòmic de Barcelona. Ho ha fet aquest dimecres després d'haver estat tancat des de la declaració de l'estat d'alarma, el 13 de març del 2020. Les restriccions per combatre la pandèmia feien inviable un local petit com aquest, i amb l'escassetat de turistes, el seu públic recurrent, que hi ha hagut fins ara a Barcelona no havia gosat aixecar la persiana una altra vegada.

Ara que ho ha fet i torna a moure's amb el turbo posat i sense temps més que per treballar, difícil serà que Jubany pugui escriure un altre llibre.